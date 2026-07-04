No necesitas unas vacaciones en La Toscana: visita un entorno de viñedos y paisajes ondeantes en Burgos y te sentirás allí

Envuelta en suaves paisajes ondeantes que adquieren un verde vivo en primavera y un dorado cálido y tranquilo en verano, Burgos alberga una de las villas más bonitas de España. Se encuentra a orillas del río Gromejón, donde los habitantes y visitantes de este pequeño pueblo castellanoleonés disfrutan de baños que hacen de Tubilla del Lago un pueblo aún más atractivo.

Por qué visitar Tubilla este verano

Si lo tuyo es el turismo gastronómico, buscas un lugar tranquilo en el que pasar un fin de semana o disfrutas de una buena ruta de senderismo, en esta localidad burgalesa encontrarás el lugar perfecto para tus vacaciones de verano.

Podrás comerte un buen lechazo asado, probar su queso típico o, dada la cercanía de esta villa a Aranda de Duero, probar su pan de aceite, coronar la comida con una ruta a orillas del Gromejón o incluso darte un baño en sus aguas. Además, disfrutarás de todas las ventajas de viajar a un destino que no esté masificado por el turismo.

Lo que no te puedes perder: el vino de Tubilla

Al igual que sucede con la Toscana en Italia, si algo hace destacar esta localidad y las pertenecientes a la comarca de la Ribera del Duero, son sus bodegas. Los paisajes están llenos de viñedos que no solo adornan la vista, sino que ofrecen uno de los mejores caldos de Castilla y León. Puedes visitar sus bodegas subterráneas o si lo prefieres recorrer el Sendero del Gromejón, donde además de admirar la naturaleza de la zona podrás conocer su cultura enológica.

Sin embargo, este paraje burgalés cuenta con un atractivo que va mucho más allá, y es una incomparable muestra de arte urbano. En las fachadas y en las paredes de sus calles podrás encontrar decenas de murales únicos, que dan algo más de vida a un pueblo tan tranquilo como acogedor. Sin duda, una gran opción para pasar tus vacaciones de verano.