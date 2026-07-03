El origen de una de las series más míticas de la televisión podría estar en un pueblo de Castilla y León que puedes visitar este verano

Entre los años 2007 y 2010 el mayor entretenimiento de la semana era un episodio de la serie de televisión del momento, que no se comentaba en redes sociales y se interrumpía con intermedios de anuncios que duraban hasta siete minutos. También se estilaban en la época los foros, como el de Fórmula TV entre muchos otros, en los que los televidentes hacían sus apuestas sobre cómo terminaría la trama y la gente podía especular al respecto, ya que se emitían entregas semanales y no maratones, como ahora acostumbran las plataformas de "streaming". Fue en esos foros donde se comentaron las primeras sospechas que apuntaban a que la serie de Antena 3 "El internado" tiene cierto origen en Castilla y León.

Aunque la serie no fuera rodada en Soria y en ningún momento su producción ha confirmado que su origen esté en este llamativo paraje, son muchos los indicios que apuntan a pensar que así pudo ser. Por ejemplo, el nombre de la laguna que da origen a la trama, que casualmente coincide con la ubicada en la localidad castellanoleonesa de Vinuesa.

Laguna Negra / Cedida

La Laguna Negra y sus tres leyendas

La Laguna Negra, además de ser el lugar que da origen a la mítica serie, es un paraíso natural situado en la sierra de los Picos de Urbión, en la localidad de Vinuesa. Entre sus aguas se esconden numerosas leyendas, que junto a su belleza natural hacen que el entorno sea de especial interés. Ello pudo haber inspirado a los creadores de la serie, y así lo han pensado espectadores y críticos a lo largo de los casi diez años que han pasado desde la primera emisión de la serie.

Entre esta leyenda, destaca la del asesinato del terrateniente Alvargonzález por parte de sus dos hijos, que fue recogida y redactada por Antonio Machado. También llama la atención el relato que habla de un tesoro escondido en el fondo de la laguna y otra que fue de gran inspiración para los espectadores de la serie: que la laguna no tiene fondo. En la época, algunos de los que veían El Internado publicaron en foros la teoría de que los creadores podrían haberse inspirado en esta leyenda para escribir la trama, y que en el desenlace de la serie, la laguna se habría tragado a los cuerpos de los desaparecidos, algo que finalmente no se ccorrespondió con el final de la mítica serie.