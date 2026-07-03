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Iberdrola refuerza su compromiso con Proyecto Hombre Salamanca

La iniciativa de la fundación desarrolla programas de tratamiento e incorporación social para personas con problemas de adicción

Un momento de la visita institucional, en Salamanca. | CEDIDA

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Salamanca

La Fundación Iberdrola España financia desde 2019, a través de su Programa Social-Futuro con Energía, el proyecto "Timón", una iniciativa destinada a ofrecer atención integral a personas con trastornos adictivos, especialmente a aquellas que presentan patología dual, entendida como la coexistencia de un trastorno adictivo y un problema de salud mental.

Esta actividad se desarrolla en los dos principales recursos asistenciales de la Fundación Alcándara-Proyecto Hombre Salamanca: el Centro de Día, ubicado en la capital salmantina, y la Comunidad Terapéutica, situada en Carbajosa de la Sagrada. A través de ambos recursos se ofrece una intervención adaptada a las necesidades de cada persona y a la fase de su proceso educativo-terapéutico.

La entidad promueve hábitos de vida saludables, el desarrollo de habilidades personales y sociales, la gestión emocional, el autocuidado y la educación para la salud. Asimismo, trabaja los factores de riesgo y protección relacionados con las recaídas y ofrece apoyo específico a las familias, consideradas una parte esencial del proceso de recuperación.

El proyecto incorpora, además, actividades grupales y talleres psicoeducativos orientados a la prevención de recaídas, la mejora de la convivencia, el desarrollo personal y la preparación para la incorporación sociolaboral, contribuyendo a que las personas participantes consoliden un proceso de recuperación estable y sostenible.

Noticias relacionadas y más

En el marco de una visita institucional , el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, acompañado por el director-gerente de la Fundación Alcándara-Proyecto Hombre Salamanca, Manuel Muiños; la responsable de Proyectos Sociales de la Fundación Iberdrola España, Teresa Rodríguez de Tembleque; y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, conocieron de primera mano la labor que realiza la entidad y el impacto de esta iniciativa en la atención a personas con trastornos adictivos . n

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