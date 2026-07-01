El laberinto de piedra de Castilla y León donde perderte este verano

Hay lugares que no necesitan multitudes para impresionar. Basta con llegar, caminar unos minutos y mirar alrededor para entender que tienen algo distinto. Eso ocurre en Las Tuerces, un rincón de la provincia de Palencia que parece diseñado por la imaginación: un paisaje de rocas imposibles, pasillos naturales, miradores y formas caprichosas que convierten el paseo en una pequeña aventura.

Situado cerca de Aguilar de Campoo, entre los pueblos de Villaescusa de las Torres y Mave, este paraje es uno de esos secretos de Castilla y León que sorprenden precisamente porque no todo el mundo lo tiene en el radar. La erosión ha ido moldeando durante siglos la piedra caliza hasta crear un auténtico laberinto natural, con figuras que recuerdan a setas, torres, animales o esculturas colocadas en mitad del campo.

Lo mejor de Las Tuerces es que no hace falta plantearse una gran ruta ni ser un experto senderista. Es un lugar para recorrer con calma, con calzado cómodo, agua y ganas de dejarse llevar. Cada curva del camino abre una perspectiva nueva y cada roca parece invitar a detenerse un momento. En verano, la mejor hora para visitarlo es temprano por la mañana o al caer la tarde, cuando el calor afloja y la luz hace que el paisaje gane todavía más fuerza.

Cuevas y espacios naturales al ladito

La escapada puede completarse con otros rincones cercanos que hacen que la zona merezca algo más que una visita rápida. Muy cerca se encuentra Covalagua, un espacio natural marcado por el agua, la vegetación y las formaciones kársticas. También está la Cueva de los Franceses, una cavidad cargada de historia y geología que añade un punto de misterio al viaje, siempre que esté abierta al público y se consulte antes la disponibilidad de visitas.

Las Tuerces. / Turismo JCyL

Además, todo el entorno forma parte de una comarca con un enorme interés natural y patrimonial. El norte palentino conserva pueblos tranquilos, iglesias románicas, paisajes abiertos y carreteras secundarias que invitan a viajar sin prisa. Aguilar de Campoo puede servir como punto de partida o de regreso, con su casco histórico, su ambiente y su cercanía a algunos de los paisajes más singulares de la zona.

Las Tuerces. / Turismo JCyL

El entramado de pasillos y callejones entre bloques de roca harán que te maravilles con las formas caprichosas de gigantescas setas pétreas, puentes naturales y arcos. Parece que estés en otro planeta o en un cuento de hadas. Además, podrás observar la flora y la fauna del lugar, como encinas, robles, buitres, águilas o corzos.

La visita a Las Tuerces se completa con el eremitorio rupestre de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga, obra de tal magnitud que es considerada por algunos autores como "la Catedral de la Piedra" o "la basílica del eremitismo rupestre".