Así son los trenes playeros de Renfe en Castilla y León

Renfe pone en marcha el próximo 1 de julio una nueva temporada de sus conocidos "Trenes Playeros en Castilla y León", un servicio que facilita el acceso de los viajeros a las playas de Gijón, Santander y San Sebastián durante los meses de julio y agosto. La propuesta permite viajar por la mañana hacia la costa y regresar a última hora de la tarde, de modo que los usuarios pueden aprovechar prácticamente toda la jornada de playa.

Aquí te indicamos más datos que pueden servirte si te resulta útil el servicio:

Tren Playero León-Gijón

El Tren Playero León-Gijón circulará a diario durante julio y agosto. De lunes a viernes saldrá de León a las 9.16 horas y llegará a Gijón a las 12.20 horas.

Los fines de semana, la salida desde León será a las 9.27 horas, con llegada a Gijón a las 12.39 horas.

Desde la estación de Gijón Sanz Crespo, los viajeros pueden acceder caminando, a través de un paso peatonal, al entorno del Museo del Ferrocarril y a la playa de Poniente en pocos minutos. También podrán desplazarse con facilidad a otras playas gijonesas como San Lorenzo o El Arbeyal, en La Calzada.

El tren de regreso saldrá de Gijón todos los días a las 20.25 horas y llegará a León a las 23.37 horas.

Playa de San Lorenzo, en Gijón. / LNE

Tren Playero Valladolid-Palencia-Santander

Desde Valladolid y Palencia se podrá tomar el Tren Playero con destino a Santander todos los sábados, domingos y festivos de julio y agosto.

El tren saldrá de Valladolid a las 7.45 horas, pasará por Palencia a las 8.22 horas y llegará a Santander a las 11.28 horas.

El regreso partirá de Santander a las 20.20 horas, pasará por Palencia a las 23.24 horas y llegará a Valladolid Campo Grande a las 23.59 horas.

Con motivo de las obras que Adif está realizando en la infraestructura, el servicio entre Valladolid y Santander se prestará por carretera los sábados del mes de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto.

En sentido contrario, el trayecto también se realizará por carretera los domingos de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto.

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Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián

El Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián circulará todos los días. Saldrá de Miranda de Ebro a las 8.13 horas y llegará a San Sebastián a las 10.48 horas.

Las playas de La Concha y Zurriola se encuentran próximas a la estación de tren, por lo que los viajeros podrán desplazarse hasta ellas con facilidad.

El viaje de regreso saldrá de San Sebastián a las 20.33 horas y llegará a Miranda de Ebro a las 23.03 horas.

Este servicio también se verá afectado parcialmente por las obras de mejora que Adif está acometiendo en la zona. El trayecto entre Araia y San Sebastián se realizará por carretera, en ambos sentidos, los días 25 y 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y los días 29 y 30 de agosto.

Además, el tramo entre Andoain y San Sebastián se prestará por carretera, también en ambos sentidos, del 27 de julio al 14 de agosto y del 20 al 28 de agosto.

Venta de billetes

Los billetes para los Trenes Playeros ya están a la venta en los canales oficiales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, app de Renfe, teléfono 912 320 320 y página web de Renfe.