Marisa Calvo, de Vox, única zamorana presidenta de comisión en las Cortes

La procuradora Marisa Calvo, de Vox, es una de las parlamentarias zamoranas que va a tener más peso en el trabajo legislativo de las Cortes de Castilla y León, al asumir la presidencia de una comisión (única procuradora provincial con ese cargo) y la vicepresidencia de otras dos.

El trabajo parlamentario está ya organizado con la designación de las distintas comisiones, lo que deja ya prácticamente diseñado el funcionamiento del parlamento regional. El pacto entre PP y Vox para el Gobierno autonómico se ha trasladado también a la composición de las presidencias de las comisiones parlamentarias, de tal forma que todas las presidencias y vicepresidencias se han repartido entre los de Mañueco y los de Pollán.

Entre los procuradores del PP, mayoritario en la Cámara, la zamorana Isabel Blanco apenas tendrá funciones, debido a que mantiene un peso muy importante en el Gobierno, como mano derecha del presidente Alfonso Fernández Mañueco. Ostenta la vicepresidencia segunda de la Junta, con las carteras asociadas de Protección Ciudadana y Seguridad Pública, Coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; Ordenación del Territorio; Despoblación; Urbanismo, Suelo, Arquitectura, Vivienda y Rehabilitación; Mujer e Igualdad de Oportunidades. Es, además la sustituta de Mañueco en caso de ausencia del presidente.

Algo parecido ocurre con Leticia García, que ya no es consejera pero ostenta un cargo importante en las Cortes, el de portavoz del Grupo Parlamentario Popular, además de portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Diputación Permanente y en la Comisión del Reglamento. Se trata de un puesto de vital importancia, sobre todo en una legislatura de mandato conjunto de PP y Vox que exigirá tener bien engrasados todos los mecanismos parlamentarios para evitar que, como ocurriera en la primera edición del pacto, fracase mediado el mandato.

El tercer procurador popular, el benaventano José Luis Barrigón Peña es el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común y está integrado además en las comisiones de Economía y Hacienda, en la de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y también en la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Presidenta de comisión

La parlamentaria emergente en esta legislatura es, sin duda, María Luisa Calvo Enríquez, de Vox, única zamorana que preside una comisión en las Cortes. Y no de cualquier materia, sino de una que incide en aspectos donde la formación de Abascal pretende marcar perfil, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Además, es vicepresidenta de la Comisión de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, vicepresidenta en la Comisión de Procuradores, portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Comisión de Educación y miembro de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social.

Trabajo, desde luego, no le va a faltar a la de Muelas del Pan en el edificio donde reside la soberaranía popular autonómica.

Los socialistas

Por su parte, entre los parlamentarios socialistas, Iñaki Gómez va a ser el más descargado de responsabilidades, ya que solo es el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común.

Patricia Martín tiene cargo en una comisión, ya que es secretaria en la de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. También pertenece a la Comisión de Economía y Hacienda y es miembro de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social.

Finalmente, Javier García Martín tendrá su tarea más destacada como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comisión de Educación, donde tendrá enfrente a la procuradora zamorana de Vox Marisa Calvo, que es la portavoz designada por su grupo en este órgano. Es miembro de la Comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia artificial.