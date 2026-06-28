Casas y coches viejos: el patrimonio de los procuradores por Zamora en las Cortes de Castilla y León

Los procuradores regionales han colgado en la web de las Cortes de Castilla y León sus declaraciones de bienes, excepto Marisa Calvo, de Vox, que no la ha hecho pública.

Entre los populares, José Luis Barrigón Vega es administrador de una empresa familiar. Tiene el 50% de la propiedad una vivienda y un garaje en Benavente, 13.156 euros en el banco y 70.000 euros en acciones y depósitos bancarios. Conduce un BMW modelo 320 D.

Isabel Blanco Llamas recibe sus ingresos de su cargo como vicepresidenta y consejera. Tiene dos viviendas propias, una en Madrid y otra en Zamora, y un local en esta provincia. El saldo de sus cuentas bancarias asciende a 188.514 euros y se mueve en un automóvil Mercedes clase C 180 de más de 17 años

Leticia García Sánchez cobra como procuradora con dedicación exclusiva. Tiene tres viviendas, una en Zamora y dos en Gema además de un local en Morales del Vino. Con 19.986 euros en cuentas bancarias y 488 acciones, adeuda el 50% de un préstamo hipotecario de 133.802euros. En su garaje guarda un Audi A-4 Avant con más de 20 años de antigüedad.

Entre los socialistas, Javier García Martín es profesor de Secundaria. Tiene una vivienda en propiedad en Zamora y 4.345 euros en el banco, aunque debe 110.170 euros de hipoteca y 16.916 de un crédito particular. Sin coche.

Iñaki Gómez cobra del Ministerio de Política Territorial por su trabajo en la Subdelegación del Gobierno además de su salario como profesor en la Universidad de Salamanca. Es propietario de dos viviendas y un local en Zamora además de otros dos inmuebles. Tiene 110.000 euros acciones y participaciones en una sociedad limitada. Conduce un Volkswagen Touran importado de segunda mano y debe 139.000 y 103.000 euros de sendos préstamos hipotecarios además de 9.700 euros del crédito del coche.

Finalmente Patricia Martín Guerra, que trabaja en asesoría labora, fiscal y contable declara 19.473 euros en la cuenta bancaria y participación de 22.299 euros en Asesoría David. Tiene dos coches, ambos Peugeot, uno de diez años y otro casi nuevo. Debe 29.131 euros de un préstamo personal. n