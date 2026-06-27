Estar en Babia, el planazo de este verano en Castilla y León para huir de la ciudad

La próxima vez que te digan que estás en Babia, puedes responder con un "¡Ojalá!". Y es que estar en este paraje de Castilla y León es uno de los mejores planes para huir del calor y de la ciudad este verano. La comunidad ofrece un sinfín de recursos naturales donde hacer frente a las asfixiantes temperaturas del periodo estival. Uno de ello lo encontramos en León: el Parque Natural Valles de Babia y Luna que también es reserva de la biosfera.

En la Cordillera Cantábrica, donde podemos avistar los Picos Albos, Peña Orniz, Alto de la Cañada o la imponente Peña Ubiña, se enclava este paraje natural cargado de historia sobre el pasado de los reinos astur y leonés.

Parque Natural Valles de Babia y Luna. / Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León

Como explican desde el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León, "estar en Babia" es una expresión utilizada para describir un "estado en embelesamiento que puede tener su origen en el pasado, cuando los reyes leoneses lo eligieron como lugar de cazar y para evadirse de los problemas de la corte. A la pregunta ¿dónde está el rey?, la respuesta era ¡está en Babia!, indicando que "su Alteza no quería saber nada de nada", recuerdan. No obstante, otra teoría sobre el origen de la expresión hace referencia al "ensimismamiento en el que se sumían los pastores cuando estaban lejos de su tierra". Y es que Babia es un territorio con una gran tradición de trashumancia y vínculos con razas autóctonas como los caballos hispanobretones y los mastines leoneses.

Robles, melojos, carballas y hayas conforman un paisaje verde donde perderse del calor del asfalto urbano. Además, esta vegetación es el hábitat perfecto del oso pardo cantábrico, el escurridizo desmán ibérico, de los murciélagos, lagartijas y aves como el alimoche, aguilucho pálido y halcón peregrino. De ahí que este lugar tenga el título de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Normal que los turistas se queden ensimismados.