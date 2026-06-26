El destino de Castilla y León que deben visitar todos los amantes de la lectura

Castilla y León es vida, pero también literatura. Desde 2007, la comunidad cuenta con la primera Villa del Libro. Hablamos de Urueña, una pequeña localidad de la comarca de Tierra de Campos de Valladolid de apenas doscientos habitantes.

Su muralla custodia una ciudad de calles empedradas y casas blasonadas que retrotraen a los visitantes a la época medieval, cuando "gozó de gran importancia y fue epicentro de batallas entre los reinos de León y Castilla", según recuerdan en el portal de Turismo de la Junta de Castilla y León. Además, también destaca su iglesia parroquial de Santa María del Azogue, de estilo gótico - renacentista.

En 1975 fue declarada conjunto histórico artístico y extramuros encontramos la ermita de la Anunciada, ordenada construir en el siglo XII por la infanta Sancha Raimúndez. Se trata del único ejemplo de románico-lombardo que se conserva en Castilla y León y los primeros documentos del templo en los que se menciona la existencia de una comunidad mozárabe datan del año 945.

El pueblo amurallado de las letras

El título de Villa del Libro de esta pequeña villa fortificada evidencia su cultura literaria, con casi una decena de librerías especializadas en temas castellanos, caligrafía, cine, vino, libros antiguos o encuadernación, y varios museos:

Centro Etnográfico Joaquín Díaz en recuerdo del folclorista zamorano

Museo del cuento con la colección de Rosana Largo. Disfruta de la representación de los relatos de la literatura clásica infantil como La Cenicienta o La Bella Durmiente, además de las fábulas de Esopo o Samaniego y libros desplegables o "pop-up"

Espacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones (e-LEA)

Espacio DiLab de creación contemporánea

Museo de la Música con la colección de instrumentos de Luis Delgado

Museo de Campanas con una veintena de piezas cedidas por el fundidor de Saldaña Manuel Quintana

Urueña se encuentra dentro de la red de Villas del Libro del mundo. Además, desde el año 2014 Urueña también está incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España y el número de turistas, lectores y no lectores, no ha parado de crecer.