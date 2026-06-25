Tiempo
El tiempo da una tregua en San Pedro: nubes, amago de lluvia y calor antes de ver a París de Noia
Zamora experimentará un cambio de tiempo con la llegada de un frente atlántico debilitado tras varios días de sol
A.B.G.
Zamora arranca este jueves, 25 de junio, una jornada de contrastes. Después de varios días de sol y estabilidad, la AEMET confirma un cambio de tendencia por la llegada de un frente atlántico ya debilitado. Esto se traducirá en cielos bastante cubiertos y la amenaza real de que caigan algunas gotas.
Los termómetros rozarán los 30 grados en las horas centrales
A pesar de las nubes, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Las máximas bajan ligeramente, pero se quedarán rozando los 30 grados en las horas centrales del día. El problema vendrá a la hora de dormir: otra noche tropical en la meseta, con mínimas que no bajarán de los 17°C, lo que complicará bastante conciliar el sueño.
Paraguas y precaución ante las rachas de viento
La gran duda del día es si el paraguas será necesario. La probabilidad de lluvia ronda el 40% y no se descarta que caiga algún amago de tormenta de forma puntual. A esto hay que sumar el viento, que soplará con rachas de hasta 40 km/h. Si tienes pensado acercarte esta noche a la Avenida de la Feria para disfrutar del directo de la orquesta París de Noia, no te confíes; llévate una chaqueta fina o un chubasquero para que el tiempo no te arruine el ecuador de este San Pedro 2026.
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