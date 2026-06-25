El tiempo da una tregua en San Pedro: nubes, amago de lluvia y calor antes de ver a París de Noia.

Zamora arranca este jueves, 25 de junio, una jornada de contrastes. Después de varios días de sol y estabilidad, la AEMET confirma un cambio de tendencia por la llegada de un frente atlántico ya debilitado. Esto se traducirá en cielos bastante cubiertos y la amenaza real de que caigan algunas gotas.

Los termómetros rozarán los 30 grados en las horas centrales

A pesar de las nubes, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Las máximas bajan ligeramente, pero se quedarán rozando los 30 grados en las horas centrales del día. El problema vendrá a la hora de dormir: otra noche tropical en la meseta, con mínimas que no bajarán de los 17°C, lo que complicará bastante conciliar el sueño.

Paraguas y precaución ante las rachas de viento

La gran duda del día es si el paraguas será necesario. La probabilidad de lluvia ronda el 40% y no se descarta que caiga algún amago de tormenta de forma puntual. A esto hay que sumar el viento, que soplará con rachas de hasta 40 km/h. Si tienes pensado acercarte esta noche a la Avenida de la Feria para disfrutar del directo de la orquesta París de Noia, no te confíes; llévate una chaqueta fina o un chubasquero para que el tiempo no te arruine el ecuador de este San Pedro 2026.