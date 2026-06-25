El refugio "secreto" de Félix Rodríguez de la Fuente es un pueblo de Castilla y León que marcó su destino

Hay lugares que marcan el destino de un hombre antes incluso de que este sepa cuál va a ser su oficio en el mundo. En la comarca burgalesa de La Bureba, encajonado en las faldas de un páramo que parece cortado a cuchillo, se esconde Poza de la Sal, un pueblo en el que, para entender su alma, hay que mirar al cielo y buscar el vuelo del halcón.

Fue, en la Calle Mayor, donde comenzó todo. Félix Rodríguez de la Fuentenació en una casa que todavía conserva el eco de una infancia salvaje. Su padre, el médico del pueblo, tomó una decisión inusual para la época, no escolarizar al pequeño Félix hasta los diez años. Aquella audacia convirtió el monte burgalés en su verdadera aula. Mientras España se recuperaba de las heridas del siglo XX, un niño corría libre por los riscos, agudizando la vista y el oído entre las encinas y las antiguas salinas romanas.

El momento definitivo ocurrió en los muros del castillo que coronan la villa. El joven Félix presenció el ataque fulminante de un halcón peregrino capturando una presa al vuelo. La velocidad, la precisión y la belleza pura de la escena prendieron una mecha que ya nunca se apagaría. Aquel niño que se escondía entre las rocas para no ser visto por los animales terminó convirtiéndose en el Cetrero Mayor de España y, años más tarde, en el divulgador que cambió la conciencia ecológica de todo un país.

Caminar hoy por Poza de la Sal es seguir sus huellas. El pueblo mantiene vivo su recuerdo no como un mito lejano, sino como el vecino más querido. En el camino hacia las salinas, una imponente escultura de bronce, impulsada hace unos años por el presentador Iker Jiménez, muestra al naturalista abrazando a un lobo, el animal que tanto defendió de la extinción. Muy cerca, el Espacio Medioambiental de su infancia rescata del olvido sus primeros cuadernos de campo, garabateados con la curiosidad de quien mira el mundo por primera vez.

Poza de la Sal no es solo un destino turístico medieval; es el paisaje que esculpió la voz más inolvidable de la televisión española. Un rincón de Castilla y León donde la naturaleza sigue hablando el mismo idioma que fascinó a un niño hace casi un siglo.