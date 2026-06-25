Nombramientos clave en la Junta: estos son los nuevos viceconsejeros y el gerente del Sacyl, sus rostros y biografías

La Junta aprobó hoy en el Consejo de Gobierno el nombramiento de cuatro viceconsejeros, de los que dos serán los gerentes de Sacyl y de Servicios Sociales, Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez, respectivamente. Además, José Miguel de Elías Hernández, repite en el cargo aunque con nuevas competencias en Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, y se traslada a Jorge Llorente desde el área agraria a Medio Ambiente y Energía. Igualmente, continuarán los de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y Transformación Digital, Luis Enrique Ortega Arnaiz, por lo que no tendrán que tomar posesión.

Luis Enrique Ortega, viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. / Ical / LZA

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de los nombramientos de viceconsejeros, de los que cuatro mañana, viernes, tomarán posesión de sus cargos, bien porque asumen esa responsabilidad de nuevo o asumen nuevas competencias. Además, el titular de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, procederá este jueves a designar a Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez como gerentes de Sacyl y Servicios Sociales.

Igualmente, el Ejecutivo cesó y agradeció los servicios prestados a la hasta ahora gerente de Sacyl, Violeta Martínez, y al viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces. Ahora sus funciones se acumulan en la misma persona, Álvaro Muñoz Galindo, que será gerente regional de Salud y viceconsejero de Sanidad. Además, Esperanza Vázquez, que ya era gerente de Servicios Sociales, se convierte en viceconsejera. También deja su cargo Rubén Rodríguez Lucas, hasta ahora viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En los próximos días, según Fernández Carriedo, la Junta procederá a completar el resto de nombramientos pendientes -cuatro-, tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del decreto que reestructura el organigrama del Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox.

Reestructuración

En general, la Junta contará con diez viceconsejerías, puesto que cada departamento tendrá una, salvo Sanidad y Bienestar Social, que cuenta con dos y Educación, que no tiene ninguna. En la pasada legislatura, el Ejecutivo autonómico disponía de nueve, si bien Fernández Carriedo apuntó que la gerente de Servicios Sociales tenía unas atribuciones y salario equivalente al de una Viceconsejería.

Organigrama de la Junta de Castilla y León. / 5

Además, defendió la unión de Sanidad y Bienestar y la ampliación de competencias en Agricultura, porque señaló se ajusta a lo recogido en el pacto de gobierno de PP y Vox. En el primer caso, justificó que responde a la necesidad de avanzar en la coordinación sociosanitaria respecto de personas mayores, dependientes con discapacidad que pueden precisar diferentes servicios o asistencia sanitaria. Además, subrayó que se produce una reducción del gasto, al ser la misma persona los viceconsejeros y los gerentes de Sacyl y Servicios Sociales.

También indicó que muchos agricultores, ganaderos y organizaciones agrarias pidieron que un mismo departamento gestionara las competencias agrarias, así como las de pesca, caza o protección ambiental, sobre todo porque en los últimos tiempos se han producido casos en los que una enfermedad de la fauna silvestre ha saltado a la cabaña ganadera. Con ello, añadió, se produce la “máxima integración” y se actúa en “coherencia” entre quien es responsable del campo y el medio ambiente.

Biografías

José Miguel de Elías Hernández, viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano

José Miguel de Elías Hernández, viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Consejería de la Presidencia (septiembre 2019-junio 2026); director de Investigación y Análisis en Sigma Dos (2013-2019); director general en Sigma Dos (1995-2013); director adjunto en Sigma Dos (1986-1995), y responsable de dirección y coordinación de más de 2.000 estudios en todos los ámbitos de la investigación.

José Miguel de Elías Hernández, viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadan / Ical

Como especialista en opinión pública, ha colaborado con medios de comunicación de ámbito nacional —entre ellos El Mundo, Tele 5 y TVE1— y diversas televisiones autonómicas, publicando artículos de opinión y análisis y participando en entrevistas. También es conferenciante y profesor en distintos ámbitos relacionados con la investigación social y de mercado; formador en cursos de posgrado sobre estadística y análisis de datos, y asesor y analista político en numerosas campañas electorales tanto de ámbito nacional, como autonómico y local en España y en el extranjero.

Jorge Llorente, viceconsejero de Medio Ambiente y Energía

Jorge Llorente, viceconsejero de Medio Ambiente y Energía, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 1992, y ha sido viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural (julio de 2024-junio de 2026); viceconsejero de Transformación Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital (2022-2024); viceconsejero de Desarrollo Rural en la Consejería de Agricultura y Ganadería; director general del Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), y director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería, entre otros cargos.

Jorge Llorente, viceconsejero de Medio Ambiente y Energía. / Ical

Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinaria, en la Administración General del Estado ha ejercido como subdelegado del Gobierno en Valladolid, donde también se ha ocupado de la Dirección del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. En la Consejería de Sanidad ha ejercido como director general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, jefe de servicio de Evaluación de Riesgos y Gestión de Alertas, jefe de servicio de Sanidad Ambiental, jefe de sección de Riesgos Biológicos y técnico del Servicio de Protección de la Salud.

En la empresa privada ha ocupado los puestos de director de la empresa ganadera Valles del Esla, S.A. y director de la empresa cárnica Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León (NEAL), S.A del Grupo Eulen. Además, ha sido director técnico del área ganadera y coordinador regional de la Sectorial Remolachera de la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucarera, en la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León.

Álvaro Muñoz Galindo, viceconsejero de Sanidad y gerente regional del Sacyl

Álvaro Muñoz Galindo, viceconsejero de Sanidad y gerente regional de Salud, es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca (2003-2009), médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (2010-2014) y médico Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias (2026). Además, dispone del máster Europeo ‘Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico’ de la Universidad de Salamanca (2010-2011) y de otro en ‘Dirección Médica y Gestión Clínica’, de la Escuela Nacional de Sanidad.

Álvaro Muñoz Galindo, viceconsejero de Sanidad y Gerente Regional de Salud. / Ical

Ha sido director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias (abril de 2022-junio de 2026); subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (febrero de 2020-mayo de 2022); coordinador de la Unidad de Calidad del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (agosto de 2019-mayo de 2022); médico Adjunto del Servicio de Urgencias Hospitalarias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (junio de 2014-febrero de 2020) y médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Salamanca (mayo de 2010-mayo de 2014)

Esperanza Vázquez, gerente de Servicios Sociales

Esperanza Vázquez, viceconsejera de Bienestar Social y gerente de Servicios Sociales, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y accedió por oposición a la categoría de Técnico del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Castilla y León.

Esperanza Vázquez Boyero, viceconsejera de Bienestar Social y gerente regional de Servicios Sociales. / Ical

Ha sido gerente de Servicios Sociales de Castilla y León y Comisionada Regional para la Droga (octubre de 2023-junio de 2026); directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionada Regional para la Droga de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (2019-2023); directora general de la Mujer y Comisionada Regional para la Droga de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (2015-2019); directora general de Recursos Humanos en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (2007-2015); directora Provincial de Educación en Valladolid (2001-2007) y directora técnica administrativa en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (1999-2001).