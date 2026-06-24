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Yolanda Santos renuncia a su acta de concejala en el Auntamiento de Soria

La edil afirma que "no quiere perjudicar al Ayuntamiento soriano y deja la militancia del PSOE

Imagen de archivo de la edil del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. | WIFREDO GARCÍA ÁLVARO /EFE

Imagen de archivo de la edil del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. | WIFREDO GARCÍA ÁLVARO /EFE

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Soria

La concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, anuncia su renuncia al acta de concejala y su baja como militante del PSOE, tras verse implicada en la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la empresa Biosfera Soria.

La decisión se conoció pocas horas después de que Santos quedara en libertad con cargos tras prestar declaración durante toda la mañana ante la titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, que acordó que comparezca cada 15 días en sede judicial.

La edil había pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil después de ser detenida el martes en el marco de la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial. En un comunicado, Santos explicó que abandona tanto la Corporación municipal como la militancia socialista por "responsabilidad personal e institucional" y con el propósito de evitar cualquier perjuicio a las instituciones de las que ha formado parte.

"Ante las informaciones conocidas el martes, quiero trasladar a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la ciudadanía mi decisión de renunciar a mi militancia en el PSOE y al acta de concejala del Ayuntamiento de Soria", señaló.

Investigación Judicial

Respecto a la investigación judicial abierta, aseguró que afronta la situación con tranquilidad, y manifestó su confianza en la actuación de los tribunales. "Mantengo plena tranquilidad y absoluta confianza en la Justicia, en su trabajo y en que todo se esclarecerá con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho", indicó.

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La exedil reclamó respeto hacia todas las personas afectadas por la investigación y hacia sus familiares, y pidió prudencia en el tratamiento informativo del caso. Del mismo modo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en todo aquello que sea requerido. "Pido igualmente respeto para todas las personas afectadas y para sus familias, así como prudencia a la hora de tratar estas informaciones", afirmó. Además, brindó su disposición a "colaborar con todo lo que legalmente proceda".

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