Seis detenidos en la operación abierta contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

La Guardia Civil ha detenido a seis personas dentro de la operación abierta por la Guardia Civil bajo la dirección del Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha supuesto el registro del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, y de dos domicilios particulares vinculados a la investigación.

Cuatro detenciones se han producido en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que en un principio apuntaron a cinco detenidos en una operación que sigue abierta y que ya suma seis arrestos, sin que se descarten más.

La Guardia Civil investiga la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

A primera hora de esta mañana varios agentes han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro que, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, tiene que ver con el área de Comercio del consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, afirma que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones.

"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".

Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".

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Por su parte, el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León ha pedido "explicaciones inmediatas" al líder del PSCyL y portavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, Carlos Martínez, y ha trasladado su "máxima preocupación" ante el registro.