El calor extremo en Castilla y León dificulta el descanso: consejos.

El calor no solo se mide en grados. También se nota en las persianas bajadas a media tarde, en las calles que pierden movimiento cuando el sol aprieta y en esas noches en las que dormir se vuelve más difícil de lo habitual. Castilla y León afronta los días 24 y 25 de junio un nuevo episodio de altas temperaturas que obligará a mirar al cielo, al monte y también al interior de las viviendas.

La previsión apunta a temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados, vientos del sur con rachas de hasta 55 kilómetros por hora, posibilidad de tormentas y una humedad relativa inferior al 20%. Son condiciones que elevan de forma notable el riesgo de incendios forestales y que han llevado a mantener activadas las medidas preventivas extraordinarias y la situación de alerta en la Comunidad.

Pero el impacto de la ola de calor va más allá del medio natural. Cuando las temperaturas se mantienen altas durante el día y apenas conceden tregua por la noche, el descanso se resiente. Las habitaciones acumulan calor, el cuerpo tarda más en relajarse y cualquier pequeño exceso, desde una cena pesada hasta una mala ventilación, puede convertir la noche en una sucesión de vueltas en la cama.

Hábitos dentro de casa

Por eso, es importante cuidar los hábitos dentro de casa. Mantener la vivienda fresca durante el día es una de las medidas más eficaces. Bajar persianas, correr cortinas y cerrar ventanas en las horas centrales ayuda a evitar que el calor entre en las estancias, especialmente en aquellas más expuestas al sol. La ventilación, en cambio, conviene dejarla para primera hora de la mañana o para la noche, cuando la temperatura exterior sea más baja.

La alimentación también influye. En jornadas de calor intenso, las cenas copiosas, el alcohol y los platos demasiado pesados pueden aumentar la sensación de sofoco y dificultar el sueño. Optar por comidas ligeras, frutas, verduras y una hidratación constante ayuda al organismo a regular mejor la temperatura y a llegar a la noche con menos sensación de fatiga.

Antes de acostarse, una ducha templada puede aliviar el calor acumulado durante el día. El agua excesivamente fría, sin embargo, no siempre es la mejor aliada, ya que puede activar de nuevo el cuerpo y provocar el efecto contrario al deseado. A ello se suma la conveniencia de utilizar ropa ligera, transpirable y de tejidos naturales, como el algodón, que permite descansar con mayor comodidad.

También es aconsejable buscar las zonas más frescas de la vivienda y reducir el uso de aparatos eléctricos innecesarios, que generan calor adicional. Los ventiladores y sistemas de climatización pueden ayudar, aunque conviene utilizarlos con moderación y evitar corrientes directas durante toda la noche.

La hidratación será fundamental en unos días marcados por las altas temperaturas y la baja humedad. Beber agua de forma regular ayuda a prevenir la deshidratación, especialmente entre las personas más vulnerables. No obstante, es preferible no ingerir grandes cantidades justo antes de dormir para evitar interrupciones del sueño.

Mayores, menores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas deberán extremar la precaución. Ante síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso, malestar o señales compatibles con un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda sanitaria.

Castilla y León entra así en dos jornadas en las que la prevención será clave. En el monte, para evitar que una imprudencia acabe en incendio; y en casa, para que el calor no robe también el descanso.