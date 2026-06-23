Bosques de ensueño: los tres hayedos de Castilla y León que son Patrimonio Mundial

Castilla y León atesora una gran riqueza natural. Cada año, miles de visitantes son atraídos por estos espacios para perderse por sus bosques, parques y reservas naturales. Desde 2017, Castilla y León cuenta con tres bosques de hayas que son Patrimonio Mundial de la Unesco. Se trata de los hayedos de Cuesta Fría y Canal de Asotín (los dos en León), además del hayedo de Riaza en Segovia.

El haya es un tipo de árbol que mide entre 35 y 40 metros de altura y en Castilla y León hay algunos de más de cien años. "Estos árboles suelen estar en zonas alejadas, a las que es difícil llegar, por eso se han conservado tan bien", explican desde el área de Turismo de Castilla y León. Disfruta de la tranquilidad y belleza de estos tres bosques de hayas:

Hayedo de Cuesta Fría, León

Para visitar el hayedo de Cuesta Fría tenemos que desplazarnos hasta Picos de Europa, en su vertiente leonesa. Allí, bañado por el río Dobra y escondido entre las cumbres calizas de los Moledizos, se encuentra este bosque de 200 hectáreas de árboles centenarios que, pese a su edad, se conservan en un excelente estado de conservación. No obstante, uno de los ejemplares más conocidos del Valle de Valdeón es un roble, el conocido 'Roblón', que cuenta con un perímetro de más de siete metros.

Hayedo de Cuesta Fría, León / Turismo Castilla y León

Hayedo de Asotín, León

También en el Valle de Valdeón de los Picos de Europa se encuentra este impresionante hayedo, al que únicamente se accede a través de un bucólico sendero cercano a la Ruta del Cares. Este bosque es más pequeño, 10 hectáreas, pero en él encontramos además de hayas, abedules, robles, rejos y acebos donde habita el oso cantábrico y es un paraíso de hongos en otoño.

Hayedo de Asotín en León. / Turismo Castilla y León

Hayedo de Riaza, Segovia

A varios kilómetros de Riaza, en el enclave del puerto de la Quesera, se ubica el hayedo de La Pedrosa, también llamado hayedo de Riaza. Abarca unas 87 hectáreas y está poblado por hayas, robles, brezos y arándanos. Además, posee "un manto verde tapizado de musgo, líquenes y raíces perfecto para adentrarse en la naturaleza y contemplar el espectáculo único de las caprichosas formas de los troncos retorcidos de los árboles en perfecta comunión con un entorno de alto valor ecológico", explican desde la Junta.