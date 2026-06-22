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Turismo

El rincón donde puedes tomar un café con vistas a uno de los paisajes más bonitos del Duero

Una pastelería-confitería con terraza frente a la Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero, se ha convertido en una parada perfecta para quienes buscan turismo tranquilo, naturaleza y sabor en Valladolid

La Reserva de Castronuño se realza con la propuesta gastronómica de Xokoreto

La Reserva de Castronuño se realza con la propuesta gastronómica de Xokoreto

A.B.G.

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A.B.G.

Zamora

En plena comarca vallisoletana, y con el río Duero como protagonista, Castronuño guarda uno de esos lugares que convierten una escapada sencilla en un plan redondo. Se trata de Xokoreto, una pastelería-confitería que permite disfrutar de un café, un dulce artesano o una merienda con vistas directas a uno de los paisajes naturales más singulares de Castilla y León.

Presa de San José, Castronuño.

Presa de San José, Castronuño. / iAgua

El establecimiento se encuentra en un enclave privilegiado, frente a la Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero, un espacio protegido situado en el centro-oeste de Valladolid y marcado por la presencia del Duero, el embalse de San José, los bosques de ribera y una importante diversidad de aves acuáticas. El resultado es una postal difícil de encontrar en una cafetería convencional: mesas, dulces, café y, al fondo, la curva del río abriéndose paso entre la vegetación.

Senda de los Almendros, Castronuño.

Senda de los Almendros, Castronuño. / Nómadas ocasionales

La parada resulta especialmente recomendable para quienes visitan Castronuño dentro de una ruta de turismo rural o de naturaleza. A pocos minutos se encuentra el entorno del mirador de La Muela, uno de los puntos más reconocidos de la localidad, desde el que parte la Senda de los Almendros. Este recorrido permite acercarse a algunos de los paisajes más representativos de la reserva, con vistas al carrizal, la presa de San José, las manchas de encinar y la ribera del Duero.

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Mirador de La Muela, Castronuño.

Mirador de La Muela, Castronuño. / Turismo Castronuño

La combinación es sencilla pero muy atractiva: paseo por la reserva, visita al mirador y descanso con café y dulce frente al paisaje. Castronuño ofrece así un plan perfecto para quienes buscan una escapada sin prisas, con naturaleza, vistas y producto local en un mismo destino.

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