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La Reserva de Castronuño se realza con la propuesta gastronómica de Xokoreto

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A.B.G.

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La Reserva de Castronuño se realza con la propuesta gastronómica de Xokoreto

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Castronuño
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En plena comarca vallisoletana, y con el río Duero como protagonista, Castronuño guarda uno de esos lugares que convierten una escapada sencilla en un plan redondo. Se trata de Xokoreto, una pastelería-confitería que permite disfrutar de un café, un dulce artesano o una merienda con vistas directas a uno de los paisajes naturales más singulares de Castilla y León.

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