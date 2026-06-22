Denunciado un conductor por llevar en el maletero a dos niñas en Mota del Marqués (Valladolid)

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de un vehículo turismo que fue interceptado mientras dos menores viajaban dormidas en el interior del maletero sin ningún sistema de retención.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, a la altura del punto kilométrico 200 de la Autovía del Noroeste (A-6), dentro del término municipal de Mota del Marqués (Valladolid). La Guardia Civil, que se encontraba realizando un dispositivo de seguridad, procedió a dar el alto a un turismo en el que viajaban inicialmente el conductor y tres ocupantes.

Al realizar la inspección del vehículo, los agentes descubrieron que en el interior del maletero se encontraban dos niñas, de cuatro y seis años de edad, que se encontraban dormidas. Las menores resultaron ser hijas del conductor y de una de las ocupantes, así como nietas de los otros dos pasajeros que viajaban en los asientos habilitados.

Cinco vboletines de denuncia

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil formalizó cinco boletines de denuncia contra el conductor por exceso de ocupación, al transportar a un número de personas superior al de plazas autorizadas, por emplazamiento inadecuado, por falta de sistema de retención y por carecer de seguro obligatorio.

Según confirmaron a Ical fuentes del Instituto Armado, tras la finalización de la inspección y la notificación de las denuncias, las dos menores fueron evacuadas con seguridad del lugar en un servicio de taxi que disponía de los correspondientes sistemas de retención infantil, quedando acompañadas por dos de los familiares que viajaban en el turismo.