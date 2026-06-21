El zoo de aves de Herrera de Pisuerga resurge de sus cenizas un año después de la tragedia

Hay heridas que tardan tiempo en cerrarse. Algunas permanecen durante años en la memoria colectiva de un pueblo y se convierten en una referencia inevitable cada vez que se habla de un lugar o de una comunidad. En Herrera de Pisuerga, el incendio que hace un año arrasó el zoo de aves municipal fue uno de esos episodios que dejaron huella. No sólo por los daños materiales ocasionados, sino por la pérdida de decenas de animales que formaban parte de uno de los espacios más queridos por vecinos y visitantes.

Por eso, la reapertura de las instalaciones no ha sido una simple inauguración. Para muchos herrerenses supone el final de una etapa marcada por la tristeza y el inicio de otra que pretende mirar al futuro. El parque de aves vuelve a abrir sus puertas convertido en una instalación renovada, más moderna y mejor equipada, pero manteniendo la esencia que durante años lo convirtió en una referencia para el turismo familiar y para el ocio al aire libre en la comarca.

El teniente de alcalde de Herrera de Pisuerga, Ignacio Corral Jubete, todavía recuerda con nitidez aquella mañana en la que el municipio despertó sobresaltado por las llamadas de alerta. “Fue un gran disgusto. Un auténtico shock”, resume. El fuego se declaró a primera hora y la respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Los bomberos voluntarios de la Diputación acudieron al lugar apenas siete minutos después de recibir el aviso, pero cuando llegaron las llamas ya se habían propagado con enorme rapidez.

“El fuego se extendió muy deprisa y la mayor tristeza fue la muerte de aproximadamente entre 80 y 90 aves de distintas especies”, explica a la Agencia Ical. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de muchos vecinos. El zoo era mucho más que un recinto con animales. Formaba parte de la identidad del municipio y constituía una de las primeras visitas para quienes llegaban a Herrera de Pisuerga, especialmente durante los meses de verano.

Tras el impacto inicial, llegó el momento de tomar decisiones. Y en el Ayuntamiento hubo una convicción compartida desde el primer momento: el parque debía recuperarse. El concejal Manuel Castilla Rey recuerda que la reconstrucción se convirtió en un objetivo prioritario para todo el equipo de gobierno. “Fue un empeño de todos y también del alcalde. Teníamos claro que había que recuperarlo y hacerlo incluso mejor de lo que estaba”, señala.

La decisión no era sencilla. La reconstrucción exigía una inversión importante y un trabajo complejo para adaptar las instalaciones a las nuevas exigencias normativas relacionadas con el bienestar animal y la seguridad. Sin embargo, la voluntad política y el respaldo vecinal terminaron inclinando la balanza. “Lo importante era que Herrera recuperase este atractivo vinculado a las aves, que siempre ha gustado mucho”, afirma Castilla.

Ese compromiso se ha traducido finalmente en una inversión cercana a los 130.000 euros destinada a rehabilitar completamente la zona afectada por el incendio. La actuación ha permitido reconstruir aproximadamente 360 metros cuadrados que quedaron devastados por las llamas. Aunque parte de la financiación ha llegado a través del seguro, el esfuerzo económico asumido por el Ayuntamiento ha sido considerable. “El seguro cubrió aproximadamente un 40 por ciento”, explica Ignacio Corral. “El resto ha sido un desembolso importante para un atractivo que entendemos que beneficia a todo el municipio”.

Los responsables municipales reconocen que todavía mantienen conversaciones con la Diputación de Palencia con la esperanza de obtener algún tipo de apoyo económico complementario que ayude a sufragar parte del coste.

La reapertura no ha consistido únicamente en reconstruir lo que existía antes del incendio. Los trabajos han servido también para modernizar el recinto y corregir algunas de las limitaciones que presentaba la infraestructura original. Los visitantes se encuentran ahora con un recorrido completamente renovado, organizado en forma de U y diseñado para facilitar tanto la observación de los animales como las labores de mantenimiento.

Según explica Ignacio Corral, el nuevo espacio se distribuye mediante dos líneas de voladeros orientadas hacia diferentes puntos cardinales. Entre ambas existe un pasillo central destinado al trabajo diario de los cuidadores. “Todas las puertas de los voladeros dan a ese corredor interior, lo que facilita enormemente el mantenimiento y el cuidado de las aves”, explica.

El resultado es una instalación más funcional y mejor adaptada a las necesidades actuales. La rehabilitación ha incluido además la renovación completa de las instalaciones eléctricas, uno de los aspectos que más preocupaban tras el incendio. “Está todo nuevo”, asegura Manuel Castilla. “Toda la instalación eléctrica se ha renovado completamente”.

También se han incorporado materiales con propiedades ignífugas para minimizar riesgos futuros. “Ahora mismo se han utilizado materiales resistentes al fuego y mucho más seguros”, explica el concejal. Aunque todavía queda pendiente la instalación de un sistema automático de detección de incendios, el Ayuntamiento ya trabaja en la incorporación de mecanismos de alarma que permitan reaccionar con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

Si algo esperaba la población era volver a escuchar el sonido de las aves en el recinto. Actualmente el zoo reabre con cerca de 40 ejemplares distribuidos en 17 especies diferentes, una cifra que representa aproximadamente el 70 por ciento de la capacidad previa al incendio. Lejos de considerarlo una limitación, los responsables municipales prefieren verlo como un punto de partida. “Todas las instalaciones están ocupadas”, explica Ignacio Corral. “Tenemos diecisiete voladeros y los diecisiete tienen especies diferentes”.

El proceso de recuperación no ha sido sencillo. La legislación relacionada con la tenencia y exhibición de determinadas especies se ha endurecido en los últimos años, lo que obliga a seleccionar cuidadosamente los animales que pueden incorporarse al parque. “Hay especies muy protegidas que ya no se pueden tener, otras sí, y hay que adaptarse a toda esa normativa”, explica el teniente de alcalde.

Aun así, el resultado ofrece una notable variedad para los visitantes. Entre las especies presentes destacan diferentes tipos de cotorras, loros, rosellas, agapornis, periquitos, canarios y tórtolas, a las que se suman otros animales que viven en régimen de semilibertad dentro del parque. Patos, ocas, cisnes y pavos reales continúan siendo algunas de las grandes atracciones para los más pequeños.

La intención del Ayuntamiento es incrementar progresivamente el número de ejemplares hasta acercarse a las cifras previas al incendio. “Queremos volver al cien por cien”, reconoce el equipo municipal. Sin embargo, el crecimiento se realizará de manera gradual y respetando tanto la capacidad de las instalaciones como las exigencias de bienestar animal.

Más allá del componente emocional, la reapertura del zoo tiene también una dimensión económica importante para Herrera de Pisuerga. El municipio lleva años apostando por un modelo turístico vinculado al patrimonio histórico, al Canal de Castilla, a la naturaleza y al ocio familiar. En ese contexto, el parque de aves constituye una pieza esencial. “Mucha gente viene expresamente a ver este espacio”, explica Ignacio Corral.

La ubicación contribuye a reforzar ese papel. El recinto forma parte de un complejo de ocio mucho más amplio situado junto a algunas de las principales instalaciones deportivas del municipio. A pocos metros se encuentran las piscinas, el campo de fútbol, las pistas de tenis, pádel y voleibol, además de amplias zonas verdes. “Es una auténtica maravilla de espacio”, asegura el teniente de alcalde.

La visita al zoo se integra así dentro de una oferta recreativa mucho más completa, especialmente atractiva para familias con niños. “Si vienes con niños pequeños, tienen un entorno seguro donde pueden moverse libremente y además cuentan con el atractivo añadido de las aves”, señala.

La reconstrucción ha servido también para ampliar los servicios disponibles en el entorno. Aprovechando las obras se ha acondicionado una nueva zona de calistenia, se han mejorado los espacios infantiles y se han renovado las áreas destinadas a barbacoas y merenderos. Estas actuaciones buscan consolidar el parque como un lugar de estancia y no únicamente de visita puntual.

El objetivo es que vecinos y turistas puedan pasar allí varias horas disfrutando del entorno natural. Además, el espacio cuenta con otros elementos de interés que enriquecen la experiencia. Entre ellos destaca una antigua puerta procedente de la muralla medieval de Herrera de Pisuerga, trasladada años atrás hasta el parque para garantizar su conservación.

A ello se suma la proximidad del río Burejo y la pasarela peatonal que conecta con la Casa del Cangrejo, gestionada por la Fundación Patrimonio Natural. Este equipamiento desarrolla actividades divulgativas y jornadas relacionadas con el patrimonio natural y arqueológico de la zona. “Todo ello crea un conjunto muy atractivo para quienes visitan Herrera”, subraya Corral.

La reapertura llega además en un momento especialmente significativo. Con la llegada del verano, Herrera de Pisuerga multiplica su población gracias a la llegada de visitantes, turistas y residentes temporales. Los responsables municipales confían en que la recuperación del zoo contribuya a reforzar ese flujo de visitantes. Aunque todavía es pronto para realizar balances definitivos, los primeros días de funcionamiento han dejado sensaciones positivas. “Ya hemos visto bastante gente de fuera”, explica Manuel Castilla.

Muchas de esas visitas corresponden a personas que conocían el antiguo recinto y que han querido comprobar cómo ha quedado tras la reconstrucción. También han acudido familias que descubren por primera vez el espacio. La respuesta inicial alimenta el optimismo del Ayuntamiento, que espera que la instalación contribuya a dinamizar la actividad económica local durante los próximos meses.

La reapertura del zoo de aves coincide además con otro proyecto importante para el municipio: la mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable mediante la incorporación de filtros de carbón activo. Aunque ambas actuaciones responden a ámbitos muy diferentes, comparten una misma filosofía: la apuesta por mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos.

En el caso del zoo, el proyecto posee además una dimensión simbólica evidente. Lo que hace apenas un año era una imagen de destrucción se ha convertido ahora en un ejemplo de recuperación. La instalación reabre modernizada, con mejores condiciones para los animales y con una oferta más atractiva para los visitantes.

Pero sobre todo reabre gracias a la determinación de un municipio que se negó a aceptar que uno de sus espacios más emblemáticos desapareciera para siempre. “Ha quedado mucho mejor de lo que estaba”, resumen los responsables municipales.

Quizá esa sea la mejor síntesis de lo ocurrido durante estos doce meses. El incendio dejó una profunda cicatriz en Herrera de Pisuerga, pero también generó una oportunidad para reinventar un espacio muy querido por la población. Hoy los nuevos voladeros vuelven a llenarse de color y de sonido. Los visitantes regresan a recorrer los caminos del parque y los niños vuelven a detenerse frente a las jaulas observando aves llegadas de lugares muy distintos.

La tragedia de hace un año no se ha olvidado. Tampoco las 86 aves que perdieron la vida en aquel incendio. Pero la reapertura demuestra que el municipio ha sabido transformar aquella pérdida en un proyecto de futuro.