Tiempo
"Peligro importante": Zamora alcanzará los 39º este lunes
La ola de calor se intensifica a partir del 22 de junio, con temperaturas que superarán los 39 grados
A.B.G.
Lo que parecía un simple aviso, era el preludio de una de las jornadas más calurosas de este mes de junio. Tras una semana marcada por las altas temperaturas y alguna que otra tormenta de las que no dejan dormir a nadie, la semana del 22 de junio comienza con un aviso especial de La Agencia Estatal de Meteorología: "Aviso especial. Ola de calor", se puede leer en su página oficial.
El que hasta ahora se consideraba un "nivel de riesgo bajo" ha ido aumentando hasta ser considerado un "peligro importante", llegando a alcanzar los 39º en la provincia zamorana
Recomendaciones
El aviso estará vigente entre las 13.00 horas y las 20.59 horas, una franja muy amplia por la que es importante extremar la precaución. Además, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.
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