La escapada con encanto que sigue ganando protagonismo en Castilla y León

En el corazón de la Ribera del Duero burgalesa, Peñaranda de Duero se ha convertido en uno de los destinos más recomendables para quienes desean descubrir la esencia del turismo rural en Castilla y León. Su extraordinario patrimonio histórico, unido a un entorno marcado por la tradición vinícola, atrae cada año a viajeros en busca de cultura, gastronomía y tranquilidad.

El visitante encuentra en esta localidad un conjunto urbano cuidadosamente conservado, donde las calles empedradas y los edificios históricos permiten recorrer siglos de historia. Sobre el municipio destaca su imponente castillo medieval, una de las imágenes más reconocibles de la provincia de Burgos y un excelente mirador sobre el paisaje de la comarca.

Patrimonio, vino y gastronomía

Más allá de su fortaleza, Peñaranda de Duero cuenta con atractivos como su elegante Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Miranda y varios edificios históricos que reflejan la importancia que tuvo la villa en distintas etapas de su pasado.

A ello se suma su estrecha vinculación con la Ribera del Duero, una de las denominaciones de origen más prestigiosas de España. Esta conexión permite complementar la visita con experiencias relacionadas con el vino y la gastronomía local, dos de los grandes reclamos de la zona.

Gracias a la combinación de historia, arquitectura, paisajes y tradición culinaria, Peñaranda de Duero se consolida como una de las localidades con más encanto de Castilla y León, ideal para quienes buscan una escapada diferente entre algunos de los rincones más bellos del interior de España.