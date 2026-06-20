Zamora superará los 35º este domingo: ¿cuáles son las horas puntas?

Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero en Zamora el temporal parece no dar tregua. Tras unos días de intensas temperaturas y de lluvias itinerantes, el domingo 21 de junio será una jornada marcada por temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 37º en la provincia de Zamora.

Aviso amarillo por altas temperaturas en Zamora durante el domingo 21 de junio de 2026. / AEMET

¿Cuáles son las horas puntas?

Aviso amarillo por altas temperaturas en Zamora durante el domingo 21 de junio de 2026. / AEMET

El aviso estará vigente entre las 13.00 horas y las 20.59 horas, una franja muy amplia por la que es importante extremar la precaución a pesar de que el nivel de riesgo se considera bajo. No obstante, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.