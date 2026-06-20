El rincón más elegante de Castilla y León que parece sacado del siglo XIX
Este singular espacio cubierto, único en Castilla y León, se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la ciudad
En pleno centro de Valladolid se encuentra uno de los espacios más singulares y con mayor encanto de la ciudad: el Pasaje Gutiérrez, una galería comercial cubierta que transporta a los visitantes a la elegancia de finales del siglo XIX. Considerado un lugar único en Castilla y León, este enclave se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la capital vallisoletana.
Inaugurado en 1886, el pasaje conecta las calles Fray Luis de León y Castelar a través de un corredor cubierto que destaca por su cuidada arquitectura. La estructura, inspirada en las grandes galerías comerciales europeas de la época, conserva gran parte de su estética original y ofrece una experiencia diferente a quienes recorren el casco histórico de la ciudad.
Un rincón lleno de historia y encanto
Uno de los elementos más llamativos del Pasaje Gutiérrez es su espectacular cubierta acristalada, que permite la entrada de luz natural y crea una atmósfera especial en cualquier momento del día. A ello se suman los detalles decorativos, las esculturas y los elementos ornamentales que recuerdan el esplendor de las antiguas galerías urbanas.
El espacio alberga actualmente establecimientos comerciales, cafeterías y locales de ocio que conviven con el valor histórico del edificio. Esta combinación de patrimonio y actividad cotidiana convierte al pasaje en un lugar muy frecuentado tanto por vecinos como por turistas.
Su céntrica ubicación facilita además incluir la visita dentro de cualquier recorrido por Valladolid, muy cerca de algunos de los principales monumentos y plazas de la ciudad. Por ello, son muchos los viajeros que aprovechan para descubrir este rincón mientras exploran el patrimonio histórico y cultural de la capital.
El Pasaje Gutiérrez representa una muestra de la arquitectura comercial del siglo XIX que ha logrado mantenerse viva con el paso del tiempo. Un espacio que combina historia, belleza y actividad urbana y que continúa sorprendiendo a quienes buscan conocer algunos de los tesoros más singulares de Valladolid.
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