Consejo Consultivo y Tribunal Administrativo de Castilla y León funcionarán solo con el presidente y un consejero

La marcha de Valle Ares a la Secretaría general de la Consejería de Educación ha dejado al Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, las instituciones propias con sede en Zamora con solo dos consejeros, el presidente, Agustín S. De Vega y Francisco Ramos.

Una situación que se va a mantener previsiblemente así durante algún tiempo, indicaron fuentes oficiales de la institución. Porque legalmente se puede funcionar con solo dos consejeros y, por tanto, no existe ningún problema práctico que impida poder funcionar sin sustituir a Valle Ares. Lógicamente De Vega y Ramos tendrán que asumir mayor carga de trabajo, si bien se espera que sea una situación provisional, que dure unos meses, hasta que se produzca la renovación del órgano, que está funcionando ya desde hace tiempo con mandato caducado.

Y es que el Consultivo tenía hasta hace poco tres consejeros, el presidente Agustín S. De Vega, y los vocales Francisco Ramos y Valle Ares a los que se sumaba el consejero nato Juan Vicente Herrera. Este último, expresidente de la Junta, ya abandonó el órgano, al jubilarse por edad, y quedaban los otros tres con funciones, además de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Era ya una estructura sumamente austera desde que se rebajó legalmente el número de consejeros de cinco a tres.

Ahora, con la marcha de Valle Ares las instituciones quedan realmente escasa de efectivos, aunque S. De Vega piensa que va a seguir funcionando con total normalidad. Por cierto, el actual presidente del Consultivo tiene la opción de continuar un nuevo mandato, si así lo acuerdan las formaciones mayoritarias en las Cortes.

Se emplazan a septiembre

Entretanto, las formaciones políticas mayoritarias se han emplazado al mes de septiembre para abordar la renovación de las instituciones propias, que incluyen no solo a las dos zamoranas, sino también al Procurador del Común (con sede el León y presidido por Tomás Quintana), el Consejo de Cuentas (con sede en Palencia y a cargo de Mario Amilivia) y el Consejo Económico y Social (en Valladolid, presidido por Valentín Cabero).

Según publicaba la agencia Ical, los grupos parlamentarios Popular y Socialista se emplazaron al mes de septiembre para alcanzar un acuerdo sobre la renovación de las instituciones propias de la Comunidad, cuyos mandatos se encuentran caducados desde hace, al menos, dos años y medio en el caso del CES y más de tres en los del Consejo de Cuentas, el Consultivo y el Procurador del Común.

Tras Junta de Portavoces de las Cortes, la del Grupo Parlamentario Popular, la zamorana Leticia García, aseguró que abordarán esta cuestión “desde el máximo consenso y el diálogo” pero también afirmó que, dadas las fechas actuales, “parece lo más razonable esperar a después del verano para trabajar en algo conjunto sobre esa cuestión”.

Una situación que su homólogo en el Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, lamentó por aplazar hasta septiembre “la renovación necesaria de las instituciones propias, claves para el funcionamiento” de la comunidad.

Una demora que Martínez amplió a “casi todo” por la “parálisis” a la que, en su opinión, ha abocado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la comunidad, que “ha quedado congelada desde que entrara” al frente del Gobierno autonómico, en 2019, y que “aunque define como estabilidad, es la parálisis que tanto añora”.

La renovación de las instituciones propias requiere consenso en las Cortes, ya que se requieren mayorías amplias. En el caso del Consultivo, el presidente, Agustín S. De Vega fue designado a propuesta del PP, mientras el consejero Francisco Ramos lo fue a petición del PSOE.