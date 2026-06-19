La inmigración salva la construcción: cuatro de cada diez trabajadores formados en Castilla y León son latinos o africanos

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León formó durante 2025 a un total de 5.927 profesionales, un 13,0% más que en 2024, mediante 135.012 horas de formación y la ejecución de 802 cursos. 139 de estos profesionales se ha formado en Zamora. Así se desprende de la última Memoria de actividades 2025, titulada "Eres lo que construyes" presentada por el Patronato de la entidad paritaria, formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

Por provincias, de mayor a menor número de alumnado formado, la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León formó en León a un total de 1.532 alumnos/as, a través de 182 cursos y 27.628 horas impartidas; en Burgos a 1.511 alumnos/as, en 231 cursos con un total de 28.593 horas; en Valladolid a 1.366 alumnos, en 172 cursos, con un total de 39.275 horas, en Salamanca a 613 alumnos, en 95 cursos, con un total de 14.256 horas, en Soria a 406 alumnos, en 66 cursos, con un total de 9.418 horas, en Zamora a 139 alumnos, en 19 cursos, con un total de 3.738 horas, en Palencia a 87 alumnos, en 12 cursos, con un total de 1.238 horas, en Ávila a 84 alumnos, en 7 cursos, con un total de 2.126 horas y finalmente en Segovia a cinco alumnos, mediante un curso, de 20 horas. Asimismo, hubo 184 alumnos/as que se formaron en 17 cursos de teleformación a través de 8.720 horas formativas.

El perfil del alumnado que se formó en 2025 en la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León es un hombre (93,1%), de 46 a 55 años (24,2%), seguido por el alumnado de 26 a 35 años (que representó el 23,1%) y ocupado (70,7%). El porcentaje de extranjeros se situó en un 37,2%, frente al 34,0% del año anterior es decir, casi cuatro de cada diez alumnos, la mayoría procedentes de América Latina seguido de África.

“Trabajamos con el firme convencimiento de que nuestro sector es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto por su peso en el PIB como por su capacidad de arrastre sobre otros sectores. Hoy, formar parte de la construcción significa ser protagonista de un entorno en plena transformación, que demanda profesionales cualificados que puedan mejorar la competitividad de las empresas, capaces de aplicar conocimientos actualizados y adaptados a las necesidades de cada proyecto”, comienza el primer capítulo de la memoria

Formación para el actual mercado laboral

En cuanto a los cursos más demandados en comunidad autónoma, el 82,45% del alumnado (4.887 trabajadores) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL), frente a un 14,02% (831 alumnos) que optó por una especialización en Oficios y profesiones del sector, y un 3,53% (209 trabajadores) que eligió materias transversales de Gestión. En cuanto a la modalidad formativa, un 86,94% del alumnado se decantó por formación presencial (5.153), un 9,95% lo hizo con formación mixta (5590) y un 3,10% (184) eligió teleformación.

El documento destaca que los títulos de los cursos más demandados en Castilla y León durante 2025 fueron "PRL para Trabajos de Albañilería" (1.162 alumnos), seguido de “Nivel Básico de Prevención en Construcción” (698), “PRL para Vehículos de Maquinaria de Movimientos de Tierras. Parte Específica” (279), “PRL para Trabajos de Instalaciones, Reparaciones, Montajes, Estructuras Metálicas, Cerrajería y Carpintería Metálica” (269), “PRL para Trabajos de Instalaciones, Reparaciones, Montajes, Estructuras Metálicas, Cerrajería y Carpintería Metálica. Parte Específica” (255) y “PRL para Aparatos Elevadores. Parte Específica” (244).

Respecto a las acciones formativas más demandadas fuera de la temática de seguridad y salud laboral, en 2025 fueron "Operaciones con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP): Categorías 3A y 3B" (163 alumnos/as), “Carretillas Elevadoras de Mástil con Carga en Voladizo hasta 10.000 kg Tipo 4. Iniciación” (88), “Operaciones con Carretillas Elevadoras Recoge-pedidos de Medio y Alto Nivel. Perfeccionamiento” (50), “Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). Rehabilitación Energética de Fachadas” (31) y “Operador de Manipulador Telescópico. Perfeccionamiento” (21).

Empleo de calidad

En lo referente al capítulo dedicado al empleo, otro pilar fundacional de la Fundación, el portal referente del sector Construyendoempleo.com, en su versión web y App, sigue siento "el punto de encuentro" entre personas y empresas de la construcción, que permite publicar ofertas de empleo y acceder a las mismas.

En 2025, el portal publicó 9.726 vacantes (un 19,8% más que en 2024), registró 5.311 candidatos (+6,9%), y alcanzó las 1.107 empresas registradas (+2,8%). El total de candidatos inscritos en las ofertas alcanzó los 28.252, un 5,7% más que en 2024. El perfil más demandado por las empresas fue el de albañil, peón, encargado de obra, jefe de obra y gruista. En cuanto al profesional que se registró en el portal de empleo, en el último año destaca el rejuvenecimiento del perfil de las personas usuarias, ya que la proporción de profesionales mayores de 45 años ha pasado de ser el 66,7% en 2024 al 34,0% en 2025.