La consejera del Consultivo de Zamora, Valle Ares, nueva secretaria general de Educación

La consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, Valle Ares ha sido designada secretaria general de la Consejería de Educación, dentro de los nombramientos de los segundos de a bordo de todos los departamentos, aprobado por el Consejo de Gobierno autonómico.

En la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aparece Marta Álvarez Palenzuela, que fue técnico superior en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora entre 1996 y 2002.

Los secretarios generales desarrollan funciones de apoyo a la gestión, coordinación de los distintos ámbitos administrativos e impulso de la acción de sus respectivas consejerías, garantizando su correcto funcionamiento.

La nueva relación de secretarios generales de la Junta de Castilla y León es la siguiente:

Consejería de la Presidencia: Santiago Fernández Martín

Consejería de Economía y Hacienda: José Ángel Amo Martín

Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Saturnina Moro Malmierca

Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Santiago Díez Martínez

Consejería de Medio Ambiente y Energía: Laura Durántez Palazuelos

Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Natalia Flórez Loranca

Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Mercedes Buendía Buendía

Consejería de Sanidad y Bienestar Social: Israel Diego Aragón

Consejería de Educación: María del Valle Ares González

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte: Marta Álvarez Palenzuela

Valle Ares

María del Valle Ares González es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, docente en el Diploma de especialización en Contratación Pública de la Universidad de Salamanca (desde 2023). Es consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León y Vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León desde 2019.

Anteriormente, fue jefa de gabinete del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León (2015-2019), vocal asesora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Ministerio de la Presidencia (2012-2015), experta nacional en la Dirección General de Política Regional, Comisión Europea, Bruselas (2010), letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Castilla y León (2007-2012) y Letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (2004-2007), entre otros puestos.

Por su parte, Marta Araceli Álvarez Palenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Fue técnico superior en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora (1996-2002) y desde entonces ha ocupado otros muchos puestos de responsabilidad en la administración autonómica.