Los vicepresidentes y consejeros piden comparecer para presentar sus programas

Los vicepresidentes Carlos Pollán e Isabel Blanco, así como el resto de consejeros de la Junta de Castilla y León registraron hoy las solicitudes de comparecencia en las Cortes para exponer sus programas de gobierno para esta XII Legislatura. Lo hacen dos días después de tomar posesión y de que lo pidiera el Grupo Socialista, según fuentes parlamentarias.

De esta forma, Pollán, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, abrirá el turno de intervenciones en la cámara para detallar las medidas que desplegará siguiendo el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox para gobernar en coalición, de nuevo, en Castilla y León.

También lo hará la vicepresidenta segunda Isabel Blanco, que gestionará las políticas de ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda, rehabilitación, mujer e igualdad de oportunidades, además de protección ciudadana, emergencias y coordinación de policías locales. En principio, fuentes de las Cortes, trasladaron que sus comparecencias estarán adscritas a la futura Comisión de la Presidencia.

Le seguirán, por orden de prelación, los titulares de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; Medio Ambiente y Energía, María González Corral; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino; Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez; Educación, María Pardo y Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico.

Estas solicitudes de comparecencia a petición propia se registran dos días después de que lo hiciera el Grupo Socialista y antes de que se hayan conformado las comisiones parlamentarias. De hecho, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces abordará este jueves su creación, por lo que previsiblemente no se constituirán ya hasta la próxima semana en una jornada aún por determinar.

Aunque el Reglamento de la Cámara establece que las comisiones deben crearse en los 20 días (hábiles) siguientes a la constitución de las Cortes (14 de abril), este trámite se ha demorado al no haberse suscrito un acuerdo entre PP y Vox hasta el pasado 3 de junio, lo que retrasó hasta el día 9 la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que a su vez nombró gobierno el pasado sábado, 13 de junio.

Las Cortes, de acuerdo a su Reglamento, cuenta con comisiones legislativas, que son las del Estatuto y las que se constituyan de acuerdo con la estructura orgánica de la Junta, que tiene dos vicepresidencias y diez consejerías, así como las no legislativas -Procurador del Común, Procuradores y Reglamento-.

Finalmente, la Mesa de las Cortes debe calificar los escritos recibidos y las diferentes comisiones convocar las sesiones para que se sustancien las propias comparecencias, que pueden agrupar las pedidas por la Junta y el PSOE.