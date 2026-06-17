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Política

El palentino David Hierro, nuevo portavoz de Vox en las Cortes en sustitución de Pollán

La procuradora burgalesa Marta Alegría se convierte en portavoz adjunta del Grupo Parlamentario

David Hierro, nuevo portavoz de Vox en las Cortes

David Hierro, nuevo portavoz de Vox en las Cortes / R. Valtero | Ical

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El palentino David Hierro se convierte en portavoz del Grupo Vox de las Cortes, en sustitución de Carlos Pollán, ahora vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Además, la procuradora burgalesa Marta Alegría se incorpora a la dirección como portavoz adjunta, según informan fuentes parlamentarias del partido.

Este miércoles, el Grupo Vox registró el escrito que comunica a las Cortes la designación de David Hierro como portavoz con efectos del pasado lunes, 15 de marzo. El palentino vuelve a ocupar este cargo que ya ostentó entre febrero de 2025 y abril de 2026, cuando se constituyó la nueva Cámara de esta XII Legislatura.

Igualmente, Marta Alegría, nueva procuradora de las Cortes, que había sido concejala del Ayuntamiento de Burgos, sustituye como portavoz adjunta al vallisoletano Alberto Díaz Pico, actual consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

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Todavía Vox cuenta con una tercera dedicación exclusiva que no han utilizado.

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