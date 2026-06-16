Transportes lanza un paquete de 188,4 millones para acometer mejoras en varios tramos viarios de Castilla y León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lanza un plan inversor de 184,4 millones de euros (IVA no incluido) para actuar en varios tramos viarios de Castilla y León. Estas actuaciones, que forman parten del paquete de 1.000 millones para toda España, contemplan la conservación y el mantenimiento de 760 kilómetros de carreteras estatales en las provincias de Burgos, León, Valladolid y Soria.

Este martes, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a publicar la licitación de estos contratos, que tendrán una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

El lote de Burgos, por importe de 75,75 millones de euros, tiene por objeto la conservación del sector seis de carreteras en esta provincia. En la Autovía del Norte (A-1) se actuará entre los kilómetros 119 y 247; en la Autovía del Duero (A-11), entre los kilómetros 105 y 122, así como diversas vías de servicio y enlaces de estas autovías.

También incluye 44,8 kilómetros de la N-122 en varios tramos entre los kilómetros 247 y 297; la N-622 entre los kilómetros 48 y 80, y 24 kilómetros de la N-1 en varios tramos entre los kilómetros 146 y 203. Asimismo, para acometer la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-1 del kilómetro 153 al 162,8, correspondiente al tramo de la glorieta enlace A-1/N-1 Fuentespina-Aranda de Duero.

Además, se licitará en un segundo lote de 23,78 millones de euros para la conservación del sector tres de carreteras en esta provincia, incluyendo la autovía A-73 en los diez primeros kilómetros y entre el 53 y 63, así como distintos tramos de las carreteras N-623 y N-627. Asimismo, se acometerá la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la N-627 desde el kilómetro 39 al 44,4.

León

En la provincia leonesa, se aprobó un lote de 34,37 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector dos de carreteras en esta provincia, incluyendo la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66) entre los kilómetros 143 y 196; la LE-30 en los nueve primeros kilómetros; la LE-11 en sus once kilómetros, la LE-20 entre los kilómetros 143 y 148, así como en seis kilómetros de la N-120 en varios tramos entre los kilómetros 302 y 315; la N-601 entre los kilómetros 322 y 325, la N-630 entre los kilómetros 99 y 143, y 153 y 204, y la N-621 entre los kilómetros nueve y 25.

Asimismo, se acometerá la mejora del balizamiento de la carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

Valladolid y Soria

Respecto a Valladolid, se autoriza un lote de 35,28 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector cuatro de carreteras en esta provincia, incluyendo la Autovía de Castilla (A-62), entre los kilómetros 101 y 193, VA-30 en sus 21 kilómetros; la A-11 entre los kilómetros 294 y 412, así como vías de servicio y enlaces de estas autovías en dichos tramos; la N-620 entre los kilómetros 156 y 193; y la N-122 entre los kilómetros 396 y 412. Además, se realizará la rehabilitación de firmes en la N-122A (395,8 a 402,723).

El lote de Soria, con un importe de licitación de 19,2 millones de euros, tiene por objeto la conservación del sector cuatro de carreteras en esta provincia, que contempla trabajos de mantenimiento en la autovía A-2 entre los km 139 y 181.

Modelo

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

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Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.