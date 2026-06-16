El nuevo consejero de Cultura y Turismo defiende la hostelería como "antídoto" frente a la despoblación

La II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León reunió este martes a todo el sector en el Palacio de Congresos de León, en un vibrante acto en el que los profesionales zamoranos se llevaron tres galardones: el Hotel Restaurante Casa Aurelia (Villaralbo) fue distinguido por toda una trayectoria de compromiso con la sostenibilidad social, el Restaurante Lera (Castroverde de Campos) fue reconocido con un accésit regional por su trayectoria de excelencia y Andrés Cid (La Perla Negra, en la calle Balborraz de Zamora) el premio al "mejor barman".

Esta gala también fue el primer acto del nuevo consejero de Cultura, Turiusmo y Deporte, Alberto Díaz Pico, (Vox), que acaparó todos los focos al inicio del evento.

En su primer aintervención pública tras su toma de posesión, Díaz Pico reconoció la importancia del sector, al que definició como "el mejor antídoto frente a la despoblación".

La gala fue organizada por la Consejería, que hasta el pasado lunes llevaba Gonzalo Santonja, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), cuyo presidente, Jaime Fernández Lafuente, explicó que esta segunda edición "reconoce el trabajo de los abuelos, de los padres y la continuidad de unos negocios", al tiempo que pone el foco en la sostenibilidad del sector.

Además, el presidente de Hosturcyl se mostró "muy contento" de que en esta ocasión también se premie a aquellas personas "que no son tan visibles", como los camareros de piso, los metres, los directores o los recepcionistas, personas que "siempre están ahí y que son muy importantes para la hostería".

En el transcurso de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León fueron homenajeados nueve restaurantes históricos, uno por cada provincia de la comunidad, seleccionados por las asociaciones provinciales de hostelería por su trayectoria, su compromiso con la cocina tradicional y su contribución a preservar la identidad gastronómica castellana y leonesa.

Concretamente, los premiados fueron el Hostal Restaurante Doña Juana de Ágreda (Soria), el Restaurante El Alfoz de Villagonzalo de Pedernales (Burgos), el Restaurante Alcaravea en Ávila, el restaurante Ángela en Valladolid, el restaurante Entrepeñas en Geras de Gordón (León), el restaurante Casa Aurelia en Villaralbo (Zamora), el Mesón Cervantes en Salamanca, la Finca El Rancho de la Aldegüela en Torrecaballeros (Segovia) y el Hotel Restaurante Estrella del Bajo Carrión en Villoldo (Palencia).

También se otorgaron dos accésits especiales, uno de carácter regional, que recayó en el Restaurante Lera, de Castroverde de Campos (Zamora), y un accésit nacional, que se otorgó al Restaurante Solana, de Ampuero (Cantabria). Ambos fueron designados por Hosturcyl para destacar trayectorias especialmente relevantes para el sector.

Además, como novedad, en el transcurso de la gala se reconocieron distintos perfiles profesionales del sector hostelero y hotelero, premiando categorías como dirección hotelera, recepción, gobernanza, camareras de pisos, servicio de sala, coctelería, cocina y sumillería con el objetivo visibilizar y poner en valor "el trabajo, la dedicación y la excelencia" de todos los profesionales que forman parte de la cadena de servicio y que "contribuyen diariamente al prestigio de la hostelería de Castilla y León".