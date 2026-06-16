La Junta de Castilla y León recupera la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para que el PP mantenga la gestión de las residencias

La Junta de Castilla y León ha rescatado la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, un departamento que antaño funcionó con ambos nombres, pero en un momento de mucho menor desarrollo de las competencias autonómicas. Es uno de los aspectos más llamativos de la configuración del nuevo Ejecutivo autonómico, junto con otro dato relevante: la zamorana Isabel Blanco es la vicepresidenta segunda, pero pasa por delante del primero, Carlos Pollán, en el caso de que haya que sustituir al presidente, Alfonso Fernández Mañueco por vacaciones o cualquier otra circunstancia.

Si uno mira los nombres de las consejerías no apreciará demasiados cambios, aunque a poco que se entre en detalle las modificaciones se presumen de mucho calado. Si en el primer pacto con Vox simplemente lo que se hizo fue poner al frente de tres departamentos a los discípulos de Gallardo, que era vicepresidente (Mariano Veganzones en Industria, Gerardo Dueñas en Agricultura, y Gonzalo Santonja en Cultura) en esta reedición del pacto las cosas no son tan sencillas.

Están la Consejería de la Presidencia, en la que se mantiene Juan Miguel Gago y la de Economía y Hacienda, con Carlos Fernández Carriedo fijo como portavoz.

En la Consejería de Industria, Empleo y Comercio entra Juan Carlos Suárez Quiñones, que llevaba en los últimos años las riendas de una de las superconsejerías, la de fuera de Fomento y Medio Ambiente. Asume además Universidades, que se desgaja de Educación y que lleva aparejada investigación. A esta consejería estará adscrita la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

El vicepresidente primero, de Vox, Carlos Pollán, asume además una consejería nueva, la de Desregulación que se queda también con Familia y Ayudas Sociales. Se encargará de los recortes, traducidos como “las medidas de racionalización de los procedimientos administrativos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas, y gasto ineficiente”, sin perjuicio de las competencias en la materia que son de Economía y Hacienda, así como cooperación para el desarrollo, que hasta ahora correspondían a la Consejería de la Presidencia.

Asimismo, ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de servicios sociales de juventud; familia; infancia y atención a la diversidad; drogodependencia; inclusión social; inmigración y cooperación con el Tercer Sector Social.

A esta Consejería estará adscrito el Consejo de la Juventud, que dirige hasta ahora la zamorana Estela López.

Vicepresidencia segunda

La Vicepresidencia Segunda, Isabel Blanco ejercerá funciones en materia de protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación; mujer e igualdad de oportunidades, competencias estas últimas que se desgajan también de lo que era Familia. Será la que sustituya al presidente en caso de necesidad y tiene también la máxima responsabilidad en ejecución presupuestaria, contratación administrativa, subvenciones o convenios.

Sin embargo, la porción más jugosa desgajada de Familia es la Gerencia de Servicios Sociales, que pasará a pilotar Alejandro Vázquez, al frente de la cartera que tenía ya actualmente, Sanidad, a la que se une Bienestar Social, con las competencias que hasta ahora correspondían a Familia en materia de atención y servicios sociales de las personas mayores y con discapacidad, así como atención a la dependencia.

A esta Consejería estará adscrita la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León.

Al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, Mañueco ha puesto a María González Corral, que llevaba Agricultura y ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente excepto las que se queda Isabel Blanco (como por ejemplo Vivienda) o las que se desplazan a Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (como caza y pesca, cambio climático o evaluación ambiental, por ejemplo). Asimismo, se le asignan las competencias en materia de energía y minas hasta ahora dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda. A esta consejería estará adscrito el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León.

La Consejería de Educación, que pierde universidades, queda en manos de María Pardo Álvarez, política al alza que conoce muy bien Zamora, ya que fue la que pilotó, por ejemplo, la gestión del Museo de Semana Santa y los problemas derivados del fracaso de la primera adjudicación.

Es nueva también la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián Blázquez, una arquitecta abulense que se estrenó en los pasados comicios como cabeza de lista por su provincia y que sustituye a José Luis Sanz Merino, quien pasará a la posteridad como autor de una de las medidas de mayor impacto de los últimos tiempos: el autobús gratis de la tarjeta Buscyl para todo el mundo.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte es otra de las carteras que mantiene competencias y vuelve a manos de Vox, pero con otro titular, después de que Gonzalo Santonja, nombrado por los ultraderechistas mantuviera el cargo cuando Gallardo abandonó el pacto con los populares. La llevará José Alberto Díaz Pico, que fue secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta en la etapa de Mariano Veganzones y protagonista de declaraciones del tipo “hay gente que no trabaja porque vive de la subvención”.

Finalmente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental queda en manos de Joaquín Antonio Pino, de Vox (veterinario y presidente de Asaja Ávila), y ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y las que tenía atribuidas hasta el momento Medio Ambiente materia de caza y pesca; flora y fauna; prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, educación, información y concienciación ambiental.