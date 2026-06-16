Empresas
Grupo Darlim adquiere EuroChem, fábrica de químicos para limpieza radicada en Valladolid
Los nuevos propietarios confirman que la empresa mantendrá su actividad en la capital del Pisuerga
La operación consolida la expansión de la compañía gallega en Castilla y León, y amplía su liderazgo en el sector de la higiene y limpieza profesional
Grupo Darlin supera los 120 empleados tras su adquisición vallisoletana
A. B.
Grupo Darlim, empresa familiar gallega especializada en soluciones integrales de higiene y limpieza profesional, ha formalizado la adquisición de EuroChem, histórica compañía con sede en Valladolid dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para limpieza profesional e industrial.
La integración de EuroChem supone un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento de Darlim y consolida su presencia en Castilla y León, sumándose a las delegaciones y estructuras ya operativas en Galicia, Asturias y Madrid.
Más de 120 empleos
Con esta operación, el Grupo Darlim supera los 120 empleados y continúa avanzando en su estrategia de expansión territorial y fortalecimiento de capacidades industriales, manteniendo su carácter de empresa familiar y su apuesta por el crecimiento sostenible.
EuroChem, con una reconocida trayectoria en el mercado castellanoleonés, aporta al grupo una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones químicas para sectores como la industria, la sanidad, la hostelería y las empresas de servicios.
Para Darlim, la incorporación de EuroChem representa una oportunidad estratégica para ampliar su capacidad productiva, reforzar su catálogo de productos y acercar aún más sus servicios a los clientes de Castilla y León. «Esta adquisición encaja plenamente con nuestra visión de crecimiento. EuroChem es una empresa con una excelente reputación, un gran conocimiento técnico y unos valores muy similares a los nuestros. Estamos convencidos de que juntos construiremos una organización más fuerte, más competitiva y mejor preparada para afrontar los retos del futuro», señaló Indalecio Cuevas, presidente de Grupo Darlim.
La operación permitirá combinar la capacidad industrial y el conocimiento técnico de EuroChem con la estructura comercial, logística y de servicio de Darlim, generando importantes sinergias y ofreciendo una propuesta de valor aún más completa y competitiva para los clientes.
Se mantiene la actividad en Valladolid
Grupo Darlim ha confirmado que mantendrá la actividad de EuroChem en Valladolid y continuará apostando por el talento y la experiencia de su equipo humano, garantizando la continuidad de las relaciones comerciales y del servicio a clientes y proveedores.
Con esta incorporación, Darlim refuerza su posición de liderazgo, pasando a ser uno de los grupos independientes y familiares de referencia en el sector de la higiene profesional en España, ampliando su cobertura geográfica y consolidando una red de proximidad que ya presta servicio desde Galicia, Asturias, Madrid y Castilla y León y el resto del territorio nacional.
Sobre Grupo Darlim
Grupo Darlim es una empresa familiar fundada en Galicia hace mas de 43 años y especializada en soluciones integrales para la higiene y la limpieza profesional. Con más de 120 empleados y una facturación superior a 44 millones de euros. Ofrece productos químicos, maquinaria, robótica, consumibles, equipamiento y servicios técnicos a clientes de sectores como la industria, la sanidad, la hostelería, las administraciones públicas y las empresas de servicios.
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