Grupo Darlim adquiere EuroChem, fábrica de químicos para limpieza radicada en Valladolid

Grupo Darlim, empresa familiar gallega especializada en soluciones integrales de higiene y limpieza profesional, ha formalizado la adquisición de EuroChem, histórica compañía con sede en Valladolid dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para limpieza profesional e industrial.

La integración de EuroChem supone un nuevo hito en la trayectoria de crecimiento de Darlim y consolida su presencia en Castilla y León, sumándose a las delegaciones y estructuras ya operativas en Galicia, Asturias y Madrid.

Más de 120 empleos

Con esta operación, el Grupo Darlim supera los 120 empleados y continúa avanzando en su estrategia de expansión territorial y fortalecimiento de capacidades industriales, manteniendo su carácter de empresa familiar y su apuesta por el crecimiento sostenible.

EuroChem, con una reconocida trayectoria en el mercado castellanoleonés, aporta al grupo una amplia experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones químicas para sectores como la industria, la sanidad, la hostelería y las empresas de servicios.

Para Darlim, la incorporación de EuroChem representa una oportunidad estratégica para ampliar su capacidad productiva, reforzar su catálogo de productos y acercar aún más sus servicios a los clientes de Castilla y León. «Esta adquisición encaja plenamente con nuestra visión de crecimiento. EuroChem es una empresa con una excelente reputación, un gran conocimiento técnico y unos valores muy similares a los nuestros. Estamos convencidos de que juntos construiremos una organización más fuerte, más competitiva y mejor preparada para afrontar los retos del futuro», señaló Indalecio Cuevas, presidente de Grupo Darlim.

La operación permitirá combinar la capacidad industrial y el conocimiento técnico de EuroChem con la estructura comercial, logística y de servicio de Darlim, generando importantes sinergias y ofreciendo una propuesta de valor aún más completa y competitiva para los clientes.

Se mantiene la actividad en Valladolid

Grupo Darlim ha confirmado que mantendrá la actividad de EuroChem en Valladolid y continuará apostando por el talento y la experiencia de su equipo humano, garantizando la continuidad de las relaciones comerciales y del servicio a clientes y proveedores.

Con esta incorporación, Darlim refuerza su posición de liderazgo, pasando a ser uno de los grupos independientes y familiares de referencia en el sector de la higiene profesional en España, ampliando su cobertura geográfica y consolidando una red de proximidad que ya presta servicio desde Galicia, Asturias, Madrid y Castilla y León y el resto del territorio nacional.