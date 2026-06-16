Sucesos
Un fallecido tras ser aplastado por un montacargas en una obra en Burgos
El hombre tenía 65 años
ICAL
Un varón, de unos 65 años de edad, ha fallecido este martes tras ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en Burgos capital, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.
El Centro de Emergencias recibió un aviso a las 9.15 horas en la que se solicitaba asistencia para un varón que había resultado herido en la citada calle. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.
En el lugar el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activó el Gripde para atender a familiares del fallecido.
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