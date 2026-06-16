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Un fallecido tras ser aplastado por un montacargas en una obra en Burgos

El hombre tenía 65 años

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Un varón, de unos 65 años de edad, ha fallecido este martes tras ser aplastado por un montacargas en unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad, en Burgos capital, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias recibió un aviso a las 9.15 horas en la que se solicitaba asistencia para un varón que había resultado herido en la citada calle. Se dio aviso entonces a la policía local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

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En el lugar el personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón. Posteriormente, desde el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se ha activó el Gripde para atender a familiares del fallecido.

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