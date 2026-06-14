Una ruta fácil de domingo por el balcón medieval sobre el agua en Castilla y León: Maderuelo

Hay domingos que no piden grandes planes, sino una escapada tranquila, de esas que empiezan con un café, siguen por una carretera secundaria y terminan con la sensación de haber descubierto un lugar diferente a otros a los que todo el mundo va. Para eso, toma nota de este pueblo: Maderuelo, en el nordeste de Segovia.

Este pequeño lugar de Castilla y León conserva el aire de las villas medievales que parecen haberse quedado detenidas en el tiempo. Está levantado sobre un cerro, rodeado de murallas y con el embalse de Linares a sus pies, lo que le da una estampa muy especial: piedra, agua y silencio en un mismo paisaje.

Si lo que te apetece, además de un paseo por el pueblo, es una ruta para enfundarte tus botas de montaña, aquí encontrarás una para hacer sin prisas. El itinerario puede empezar por sus antiguas puertas y caminando por sus calles de piedra. Maderuelo no necesita mapa: basta con dejarse llevar. Es un pueblo pequeño, por lo que se puede recorrer cómodamente en una mañana, sin desniveles exigentes ni grandes caminatas.

Uno de los mejores momentos llega cuando descubres su embalse. Desde allí estarás muy cerca del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, un lugar de naturaleza por los cuatro costados.

Maderuelo. / Turismo JCyL

Ruta sencilla

La propuesta es sencilla. Un paseo por el casco histórico, paradas de vez en cuanto en los miradores y fotografías en las murallas. Si te ha sabido a poco, puedes alargar el día en el entorno del río Riaza. Las hoces forman un paisaje de cañones, desfiladeros y paredes calizas modeladas por el río, con presencia destacada de buitres leonados en las laderas del espacio protegido.

No es una ruta para hacer kilómetros, sino para mirar. Para sentarse un rato, escuchar el viento, bajar hasta el entorno del agua si el día acompaña y comer en la zona antes de volver a casa. En primavera y verano, el paisaje gana luz; en otoño, la piedra y el embalse adquieren un tono más melancólico. Pero en cualquier época funciona como plan de domingo.

Lo bonito de Maderuelo es que ofrece mucho con muy poco esfuerzo. No hace falta madrugar demasiado, ni preparar una ruta complicada ni ir equipado como para una excursión de montaña. Solo hacen falta calzado cómodo, algo de agua, ganas de caminar despacio y una cámara o móvil con batería.

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