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Atención, conductores: retenciones de varios kilómetros en la A-6 a la altura de Tordesillas

Un accidente provoca largas colas y obliga a extremar la precaución al volante

Aviso de la DGT sobre el accidente ocurrido en Tordesillas.

Aviso de la DGT sobre el accidente ocurrido en Tordesillas.

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ICAL

Dos mujeres, de unos 60 y 70 años, han resultado heridas en la tarde de este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico del vehículo en el que viajaban por la A-6 en el kilómetro 181 sentido Valladolid, a la altura de Tordesillas. El turismo dio vueltas de campana y volcó tras el siniestro, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

El accidente se produjo pasadas las cinco de la tarde, momento en el que la sala del 1-1-2 recibió diversas llamadas y movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl.

El suceso ha provocado retenciones y congestión en el tráfico durante varios kilómetros en sentido Valladolid debido a la existencia del carril derecho cerrado, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Las retenciones se prolongan desde la localidad vecina de Rueda, en el kilómetro 175, por lo que es necesario extremar la precaución en la zona, aunque haya efectivos de la Guardia Civil de Tráfico en el lugar.

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