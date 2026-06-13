¿Quiénes acompañan a Mañueco en su Gobierno? Estos son los nombres y hay una zamorana entre ellos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha desvelado este sábado una de las incógnitas mejor guardadas cuando se pone en marcha un nuevo Ejecutivo: los nombres de quiénes formarán el gabinete. Un equipo "de personas preparadas para gestionar con solvencia las áreas que se les han encomendado, con criterio, talento, capacidad de trabajo, experiencia y que van a conformar un gobierno sólido y con la fuerza necesaria para impulsar el acuerdo de Gobierno y la prosperidad y transformación de nuestro territorio", ha remarcado Mañueco.

Son los siguientes:

Vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán (Vox)

Vicepresidenta segunda: Isabel Blanco

Presidencia: Luis Miguel González Gago

Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino (Vox)

Cultura, Turismo y Deporte: José Alberto Díaz (Vox)

Economía y Hacienda: Carlos Fernández Carriedo

Industria, Empleo, Universidades y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones

Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez

Medio Ambiente y Energía: María González

Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián

Educación: María Pardo

En el equipo hay cinco caras nuevas, dos de ellas del PP que son María Pardo, hasta ahora directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo; y Cristina Sanchidrián, procuradora del PP por Ávila. Las otras tres personas que se estrenan en el Ejecutivo ocuparán las consejerías de Vox: Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila; José Alberto Díaz, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes; y Carlos Pollán.

También hay quiénes cambian de cartera, como el caso de Juan Carlos Suárez-Quiñones que deja Medio Ambiente para hacerse cargo del Departamento que dejó vacante la zamorana Leticia García al asumir la portavocía de los populares en las Cortes. Por su parte, María González deja Agricultura para hacerse cargo de Medio Ambiente y Energía, con el reto de hacer frente, por lo tanto, a los incendios forestales.

Finalmente, abandonan el Gobierno el hasta ahora consejero de Cultura, Gonzalo Santonja; y el de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino. Sin embargo, sobre este último ha remarcado Mañueco que "es factible que tenga una responsabilidad importante como mano derecha de Leticia García en el Hemiciclo".

Competencias

Respecto a las competencias de cada una de las consejerías, y aunque ya ha avanzado el presidente que el decreto se publicará el próximo lunes con más detalles, ha remarcado por ejemplo que la Vicepresidencia Primera será responsable de las medidas de racionalización, simplificación y reducción de carga administrativa; de cooperación al desarrollo (que hasta ahora estaba en Presidencia), y "de otras competencias de familia en materia de servicios sociales".

La zamorana Isabel Blanco, como vicepresidenta segunda, estará al frente de las áreas de despoblación y ordenación del territorio, mujer, vivienda o protección civil. "Es una de las personas de mi máxima confianza. Cualquier persona que analice las competencias de la Vicepresidencia segunda se dará cuenta de que son áreas sensibles e importantes, preocupaciones de la propia comunidad. No se le quita competencia e importancia, todo lo contrario, se le da mayor rango e importancia", sentencia Mañueco.

En cuanto a Sanidad y Bienestar Social, cabe destacar que asume las competencias relacionadas con dependencia y discapacidad, y respecto a la relación entre Universidades y Empleo, "el objetivo es vincular cada vez más el estudio de las áreas universitarias a la empleabilidad", ha detallado el presidente.

También que el área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental será responsable de caza y pesca, flora y fauna, y prevención y control ambiental.

Los nuevos consejeros y vicepresidentes tomarán posesión el próximo lunes a las 10.30 horas. Acto seguido, se celebrará el primer Consejo de Gobierno.