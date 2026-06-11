El PSOE de Zamora exige a la Junta medidas extraordinarias para apoyar al campo

La misma mañana en la que el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, juraba su cargo en el Hemiciclo, los tres procuradores del PSOE por Zamora empezaban ya a trabajar y registraban una batería de preguntas dirigidas a la Junta para exigir explicaciones sobre las medidas adoptadas para apoyar a agricultores y ganaderos de la provincia ante el nuevo incremento de los costes de producción derivado de la inestabilidad internacional.

La escalada del conflicto en Oriente Medio durante los últimos meses, sumada a las consecuencias que todavía arrastra el sector agrario como consecuencia de la guerra de Ucrania, ha vuelto a generar incertidumbre en los mercados internacionales de la energía y de las materias primas. El encarecimiento de los combustibles, fertilizantes, la energía y otros insumos esenciales está afectando directamente a la rentabilidad de las explotaciones y comprometiendo la viabilidad de muchas de ellas.

En una provincia como Zamora, "donde la agricultura y la ganadería constituyen uno de los principales motores económicos y sociales del medio rural, esta situación adquiere una especial gravedad", remarcan desde el PSOE.

El procurador socialista Iñaki Gómez ha señalado que "nuestros agricultores y ganaderos llevan años soportando crisis encadenadas y haciendo un enorme esfuerzo para mantener vivas sus explotaciones. No pueden seguir afrontando solos el incremento constante de los costes mientras la Junta permanece de brazos cruzados".

Mañueco ya es presidente de la Junta de Castilla y León: las imágenes de su toma de posesión / José Luis Fernández

Gómez ha vinculado esta iniciativa con el debate político vivido en la sesión de investidura: "Tuvimos que escuchar, una vez más, cómo PP-Vox y Vox-PP, porque a estas alturas son exactamente lo mismo, volvían a autoproclamarse los grandes defensores del sector primario. Mucho discurso y muchas proclamas. Pero cuando llega el momento de concretar medidas y apoyar de verdad a nuestros agricultores y ganaderos, la realidad es la nada. Ni una sola medida extraordinaria, ni una sola iniciativa específica, ni un solo euro adicional para ayudar al campo zamorano en un momento especialmente difícil".

El procurador socialista ha destacado además que las Organizaciones Profesionales Agrarias llevan meses trasladando su preocupación y reclamando actuaciones complementarias que permitan reforzar la capacidad de respuesta del sector. "Las Organizaciones Profesionales Agrarias han sido claras, hacen falta medidas adicionales para proteger la rentabilidad de las explotaciones. En Zamora, donde el sector primario fija población, genera empleo y vertebra el territorio, esa respuesta debería haber llegado hace tiempo", ha subrayado.

Iñaki Gómez ha advertido de que la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico puede tener consecuencias muy graves para el medio rural: "Hablar del campo zamorano es hablar del presente y futuro de nuestros pueblos. Si queremos mantener actividad económica, empleo y población, necesitamos administraciones comprometidas. La Junta debe abandonar la pasividad y poner en marcha un paquete extraordinario de medidas que esté a la altura de la situación que atraviesa el sector".

Desde el PSOE de Zamora han reiterado su compromiso con la defensa de agricultores y ganaderos de la provincia y han asegurado que continuarán trasladando a las Cortes de Castilla y León las reivindicaciones y necesidades del sector primario zamorano para exigir soluciones eficaces y urgentes.