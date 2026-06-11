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El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez
El popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León. Este jueves ha jurado su cargo en el Hemiciclo tras ser investido presidente por las Cortes el pasado martes con el apoyo de los procuradores de su partido y de Vox. Arranca su tercera legislatura al frente del Gobierno regional.
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