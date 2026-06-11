Gobierno en Castilla y León
Faúndez: "Mañueco siempre ha estado comprometido con Zamora con actuaciones reales y concretas"
El presidente de la Diputación ha estado presente en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, y ha señalado además que espera que el gabinete "se constituya pronto para seguir trabajando"
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha sido uno de los zamoranos que han estado presentes este jueves en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León: "El nuevo Gobierno va a dar estabilidad y va a seguir afrontando los problemas reales de nuestra comunidad y, de forma especial, de la provincia de Zamora", ha remarcado Faúndez, que también ha incidido en que Mañueco "es una persona que siempre ha estado comprometido con la provincia con actuaciones reales y concretas".
Eso sí, Faúdez espera que el nuevo gabinete "se constituya pronto" y que "estén todas las fichas en su sitio" para seguir trabajando por la comunidad autónoma.
Junto a Faúndez también ha estado el vicepresidente y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte. También han estado presentes en las Cortes el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada; el senador y presidente del PP en Zamora, José María Barrios.
- Estas son las medidas del acuerdo PP-Vox que beneficiarán a Zamora
- ¿Habrá zamoranos en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León?
- Sigue aquí el debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León: 'Sánchez ha hecho de la política un ejercicio de resistencia cada vez más alejado de la realidad de los españoles
- Agua fría y pocos turistas en la playa fluvial más zen de Castilla y León
- El mensaje de Mañueco para los zamoranos: 'Os llevo en el corazón
- Alfonso Fernández Mañueco, investido presidente: “Esto es el inicio de una gran amistad”
- Mañueco promete hacer de Castilla y León una comunidad dinámica, innovadora y atractiva para vivir y trabajar
- Prioridad nacional y un plan de choque contra las políticas migratorias; dos de los ejes del acuerdo entre PP y Vox