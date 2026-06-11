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Faúndez: "Mañueco siempre ha estado comprometido con Zamora con actuaciones reales y concretas"

El presidente de la Diputación ha estado presente en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, y ha señalado además que espera que el gabinete "se constituya pronto para seguir trabajando"

Mañueco ya es presidente de la Junta de Castilla y León (por tercera vez): las imágenes de su toma de posesión

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Verónica de Castro

Verónica de Castro

Valladolid

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha sido uno de los zamoranos que han estado presentes este jueves en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León: "El nuevo Gobierno va a dar estabilidad y va a seguir afrontando los problemas reales de nuestra comunidad y, de forma especial, de la provincia de Zamora", ha remarcado Faúndez, que también ha incidido en que Mañueco "es una persona que siempre ha estado comprometido con la provincia con actuaciones reales y concretas".

Eso sí, Faúdez espera que el nuevo gabinete "se constituya pronto" y que "estén todas las fichas en su sitio" para seguir trabajando por la comunidad autónoma.

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Junto a Faúndez también ha estado el vicepresidente y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte. También han estado presentes en las Cortes el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada; el senador y presidente del PP en Zamora, José María Barrios.

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