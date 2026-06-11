El evento del año para los amantes del "vinoturismo": se celebra en Valladolid
Este encuentro de influencers del mundo del vino puede parecer una idea descabellada, pero es una maravilla que tienes que conocer al menos una vez en la vida
Por todos es sabido que Castilla y León es una región que, por lo general, sabe reconocer un buen vino. Con denominaciones de origen como la de Arribes, la de Toro o la de Rueda, los caldos que se producen, exportan y disfrutan en estas tierras tienen algo especial que llaman la atención dentro y fuera de nuestras fronteras.
Es por eso que Valladolid es el rincón perfecto para celebrar un encuentro lleno de expertos en enocultura. Ahí es donde pusieron el foco los organizadores del encuentro #Vinoinfluencers Wine Awards, un encuentro y entrega de premios en el que se congregan los principales profesionales y apasionados de este sector tan querido.
El jurado, conformado por expertos entre los que han podido destacar nombres como el del chef Martín Berasategui o José Peñín, creador de la Guía Peñín.
La gala, que se celebra en el Auditorio Miguel Delibes, reúne a visitantes de todos los países, siendo una iniciativa de carácter internacional. "El mejor reconocimiento", como lo calificaba uno de los ganadores, para un sector nuevo y desconocido que lleva el mundo del vino a las pantallas de los hogares de tantos consumidores.
Galardones como el de "Mejor Educador del Vino" o dinámicas con las que aprender y disfrutar junto a otros amantes del vino son las atracciones que llaman a tantos visitantes a conocer desde dentro esta acción tan entretenida.
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