Románico y Picasso casan a la perfección en este pueblo de Castilla y León

El pequeño municipio de Caltojar, en la provincia de Soria, ha conseguido combinar patrimonio histórico y arte contemporáneo en una propuesta que sorprende a vecinos y visitantes. Sus calles albergan más de 60 reproducciones de obras de Pablo Picasso, una iniciativa impulsada por los propios habitantes de la localidad.

La original ruta artística se suma a otro de los grandes atractivos del pueblo: su destacada iglesia románica, considerada uno de los elementos patrimoniales más relevantes de la zona. De esta forma, quienes visitan Caltojar pueden disfrutar de un recorrido que une historia, arquitectura y pintura en un mismo espacio.

Las reproducciones de las obras del célebre artista malagueño decoran diferentes rincones del municipio, convirtiendo un paseo por sus calles en una auténtica galería al aire libre. La iniciativa ha contribuido a dotar de un atractivo singular a esta localidad soriana, que ha encontrado en el arte una forma de poner en valor su entorno y atraer visitantes.

La combinación del legado del románico con la presencia de las creaciones de Picasso ha convertido a Caltojar en una propuesta cultural diferente dentro del medio rural, donde tradición e innovación conviven para ofrecer una experiencia única.