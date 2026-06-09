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VÍDEO | Mañueco promete hacer de Castilla y León una comunidad dinámica, innovadora y atractiva para vivir y trabajar

Castilla y León es una comunidad pujante económicamente. Así lo ha remarcado Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de investidura en las Cortes de Castilla y León. Ha asegurado que en los últimos años “se ha vivido una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional; que deben ser base y referente para seguir avanzando” y todo ello, ha remarcado también, “ha sido posible bajando impuestos”.

Con este punto de salida, ha detallado algunas de las medidas que pondrá en marcha en esta nueva Legislatura y que se encuentran dentro del acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox. Todo el trabajo, ha remarcado Mañueco, se sustenta en dos pilares: seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora y consolidar una tierra atractiva para vivir y trabajar.