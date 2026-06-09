Carlos Pollán (Vox): “Desde la Junta no nos arrastraremos, exigiremos, y nos opondremos a la política migratoria”

La política migratoria y la lucha contra la okupación han sido dos de las líneas de actuación en las que el portavoz de Vox en las Cortes y futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha centrado su intervención durante el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco tras el acuerdo entre PP y Vox.

Durante su discurso, Pollán ya ha hablado en varias ocasiones en nombre del próximo Ejecutivo autonómico: “Desde la Junta no nos arrastraremos, ni mendigaremos, exigiremos y nos opondremos a la política migratoria”.

“No queremos más menas en Castilla y León, endureceremos el régimen de los centros de menores y evitaremos ubicaciones donde puedan generarse problemas, pondremos en marcha sistemas de verificación de edad, y agilizaremos el retorno de los menores con sus familias a sus países de origen”, ha enumerado.

Además, ya ha avanzado que se prohibirá el uso del burka y del nicab: “No se ve mucho en las calles, pero de eso se trata, de que sigan sin verse por razones de seguridad, libertad y dignidad de la mujer. Queremos que nuestras calles sean reflejo de nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

Y ha lanzado además un mensaje a las ONG que “participan en el negocio de la inmigración ilegal”: “Sacad vuestras sucias manos de nuestra tierra”.

Respecto a la polémica que ha generado el concepto de prioridad nacional, Pollán asegura que no les preocupa “en absoluto” y pide a sus detractores que “expliquen su empeño en convertir a los españoles en extranjeros en su propia patria”. Recuerda además que la prioridad nacional también se reflejará en otras iniciativas como la preferencia del producto español en los comedores escolares.

Incide Pollán en que el acuerdo con el PP es “de sentido común” y considera que no supone un retroceso de derechos porque “no se indulta a golpistas, no se libera a liberadores y tampoco se rescatan aerolíneas. Eso sí es un retroceso”.

Pollán investidura / José Luis Fernández

Además, asegura que una muestra de que el pacto entre ambos partidos es “un proyecto político de largo alcance” es el compromiso de aprobar los presupuestos, porque “dan estabilidad política en una sociedad harta del circo y el lodazal de Sánchez”. Según Pollán, el presidente del Gobierno de España no presenta las cuentas “por su ausencia total de escrúpulos”.

“Haríamos bien en tener el sanchismo como un modelo en el que jamás deberíamos vernos reflejados. Y lo peor aún está por llegar. No hay un PSOE bueno”, ha remarcado, defendiendo a continuación que seguirán luchando contra “la condonación de la deuda generada por el despilfarro del dinero público por las aspiraciones separatistas”.

También ha hablado de la okupación: “No dejaremos atrás ni a propietarios ni a inquilinos, solo quedan fuera los okupas. Contra la okupación, desahucio exprés”. Y respecto a los impuestos, “que rozan lo confiscatorio”, Pollán ha incidido en que la desregulación “es el mejor servicio que podemos prestar a los ciudadanos”.

“Estamos más vivos y fuertes que nunca. El discurso de Vox ha ido abriéndose paso y entusiasma cada vez a más españoles, materializándose en propuestas. Es un honor defender estas propuestas tantas veces y durante tanto tiempo ridiculizadas, y hoy felizmente normalizadas y triunfantes. Toca llevar el acuerdo a la práctica y cumpliremos medida a medida y plazo a plazo. Somos leales, serios y fiables”, ha sentenciado Pollán.

En la réplica, Mañueco también ha defendido que su acuerdo con Vox “no supone un retroceso de derechos” y que “tiene legitimidad democrática”. “Creo que todos pueden estar muy tranquilos, apostamos por lo que compartimos por encima de lo que nos diferencia, y son muchas cosas, entre ellas nuestro profundo amor por España”, ha concluido.