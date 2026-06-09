El mensaje de Mañueco para los zamoranos: "Os llevo en el corazón"

“Mucho cariño para una provincia que llevo en el corazón”. Este ha sido el mensaje de Alfonso Fernández Mañueco para todos los zamoranos a través de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Alejandra Bonel García

Durante su intervención en las Cortes, la “moderación, la seriedad y la confianza” han sido algunas de las palabras claves del discurso en el que el salmantino ha expuesto el programa de gobierno que el Partido Popular y Vox van a formar. Entraba al Hemiciclo con la zamorana Leticia García, portavoz del Grupo Parlamentario del PP, y salía con Isabel Blanco, también procuradora por Zamora y, probablemente, vicepresidenta segunda en el nuevo Ejecutivo.

Blanco ha incidido tras el discurso en que el presidente ha expuesto un programa "que apuesta por Castilla y León, por los castellanoleoneses y, por ende, por Zamora, con grandes líneas estratégicas, con grandes infraestructuras y continuando el desarrollo económico de Zamora para seguir progresando”.

Por su parte, Leticia García ha querido trasladar la importancia de esta provincia para el grupo popular: “Va a ser una legislatura en la que se va a apostar de nuevo por Zamora, porque tenemos a Alfonso Fernández Mañueco, que es una persona que siempre ha creído y apostado por nosotros. Estoy convencidísima de que va a seguir haciéndolo en el futuro como lo ha hecho en el pasado, y que vamos a notar los resultados de esa apuesta que ha tenido siempre por Zamora, ese cariño y esa ilusión que demuestra siempre para que Zamora continúe en la senda de crecimiento. Tenemos mucho futuro por delante”, sentencia García.

“Estabilidad” ha sido otra de las palabras más repetidas, no solo durante el discurso de investidura, sino también durante el transcurso de las elecciones provinciales del pasado mes de marzo. “Lo más importante es la estabilidad institucional. Que se haya llegado a un pacto de gobierno es bueno para Castilla y León, además, poco a poco iremos poniendo en marcha todas las medidas que hay dentro del pacto de gobierno, que es un programa amplio y preciso que yo creo que va a ser muy bueno para la comunidad”, confiesa José Luis Barrigón, también procurador del PP por Zamora.

Por su parte, la única procuradora de Vox por la provincia de Zamora, María Luis Calvo, ha aseverado que espera que el pacto alcanzado con el PP "resulte bien" y que Zamora "se ponga en un buen lugar con respecto a España”.

Zamora cuenta con siete procuradores, tres de ellos del Partido Socialista. A lo largo de la jornada harán también a este diario sus primeras valoraciones sobre el discurso de Mañueco.