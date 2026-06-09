Sigue aquí el debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afronta hoy el que es su tercer debate de investidura, para la que al igual que en las dos anteriores necesitará de los apoyos de otro grupo, en este caso será el de Vox, lo que en principio le deparará la votación más holgada de las tres.

Previsiblemente los 33 escaños conseguidos por el PP en las pasadas elecciones autonómicas, celebradas el pasado 15 de marzo, se sumarán hoy en las Cortes de Castilla y León a los 14 de Vox, dado el pacto de gobierno que el pasado miércoles presentaron ambos partidos, con lo que la candidatura de Mañueco alcanzará los 47 votos, con cinco por encima de los 42 que marca en umbral de la mayoría absoluta.

Este resultado supera los 41 síes que sumó Fernández Mañueco en su primera investidura, en 2019, cuando necesitó de los votos de Ciudadanos para convertirse en presidente; y los 44 que congregó en la segunda, en 2022, en esa ocasión ya con los apoyos de Vox, en aquel momento con 13 procuradores.

Reparto de tiempos

La sesión de investidura arrancará a las doce del mediodía, con la intervención de Mañueco, sin límite de tiempo, para desgranar sus propuestas para el futuro gobierno, para lo que tomará como base el pacto de gobierno con Vox y que incluye el denominado concepto de la "prioridad nacional" para la entrega de ayudas sociales, entre otros principios y medidas.

Una vez que Mañueco culmine su intervención, el pleno será suspendido por el presidente de las Cortes y se retomará a las cuatro de la tarde con las respuestas de los grupos parlamentarios de la oposición.

El primero en intervenir será el socialista Carlos Martínez, que se estrena en este cometido, a quien previsiblemente replicará Mañueco de forma individualizada.

Posteriormente será el turno de los representantes del Grupo Mixto, integrado esta legislatura por representantes de UPL, Por Ávila y Soria Ya; y después del portavoz de Vox, por el momento Carlos Pollán, a la espera de que sea nombrado oficialmente vicepresidente primero de la Junta.

Tras las respuestas de Mañueco a sus interlocutores, cerrará la nueva portavoz del Grupo Popular, la zamorana Leticia García, a quien el presidente responderá a modo de conclusión previa a la votación.

Una sesión de las Cortes de Castilla y León. / EFE

En ese momento, los 82 procuradores serán llamados a votar y podrán manifestar un sí, un no o su abstención ante la posibilidad de investir a Mañueco.

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Una vez realizado el recuento, el presidente de las Cortes proclamará oficialmente la elección de Fernández Mañueco como presidente del Ejecutivo autonómico y lo notificará al rey.