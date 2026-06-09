Leticia García (PP): "El acuerdo con Vox no es una rendición ni una traición, es exactamente lo contrario"

“Hoy es el día en el que esta Cámara cumple con la más alta de sus funciones: investir al presidente de la Junta de Castilla y León. Y el Grupo Parlamentario Popular lo hace convencido, con la frente alta, con la legitimidad que otorgan las urnas y con la certeza de que Castilla y León merece lo mejor. Por ello, declaramos con orgullo nuestro respaldo a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco”. Así ha comenzado su intervención Leticia García, portavoz y procuradora del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes: "Es un honor tomar la palabra de 33 procuradores orgullosos de Castilla y León y de España”.

Hablar de cumplir la palabra y de política parecer ser totalmente incompatible para García, a excepción del caso de Fernández Mañueco, quien "ha demostrado ser un político con palabra: dijo que gestionaría de forma eficaz los intereses de los castellanoleoneses, y cumplió; dijo que apostaría por una mejora sustancial de los servicios públicos, y cumplió; dijo que blindaría por ley la prestación de los servicios públicos, y lo hizo; dijo que trabajaría para seguir creando empleo, y ha cumplido; frente a la voracidad fiscal del Gobierno de España, manifestó que esta tierra tendría la fiscalidad más baja de su historia, y la tenemos; dijo que agotaría la legislatura, y la agotó; dijo que haría una campaña serena, respetuosa y de certezas, y lo cumplió; y frente a todos aquellos que en estas mismas Cortes clamaron que Mañueco no sería presidente, un hecho: hoy se presenta a esta investidura. Y será presidente”.

Para el Partido Popular el resultado de las urnas es la consecuencia de "una tierra que no presume de lo que no tiene. Una tierra donde la lealtad y la firmeza no se compran ni se venden. Una comunidad que se asienta sobre una tradición de trabajo constante y de responsabilidad, ligada a una historia de esfuerzo sostenido, a veces, en condiciones duras. Una tierra fiel a sus convicciones, a sus valores, al respecto por el trabajo, por la gestión, por la responsabilidad. Esta es una tierra fiel a la verdad, donde las palabras pesan y no se prodigan sin motivo. Por eso, en Castilla y León, no vale cualquier cosa", narra la zamorana.

Sobre el pacto

Según García, hablar de pactos políticos en tiempos de polarización puede parecer, para algunos, renunciar a sus principios: "El acuerdo alcanzado con Vox no es una rendición ni una traición, como señala la izquierda. Es exactamente lo contrario. Es la prueba de que dos partidos diferentes pueden encontrar un terreno común cuando anteponen el interés de los ciudadanos a sus diferencias. El acuerdo alcanzado es la demostración de que esta tierra se puede gobernar con estabilidad, con programa y con transparencia", asegura. "Un acuerdo consiste en construir no en claudicar. Y esa es una diferencia esencial respecto a otros pactos que hemos conocido en el Gobierno de España", recalca.

"El Sanchismo"

Pedro Sánchez ha sido el gran protagonista en las Cortes de Castilla y León, ya sea por referencias directas o indirectas de los populares que, en repetidas ocasiones y durante distintas intervenciones, no han dudado en hablar del presidente del Gobierno: "Ha querido el socialismo español que, en este día en que Castilla y León camina con paso firme, seguro, por la senda de la seguridad política, con un presidente comprometido únicamente con gobernar, sigamos asistiendo a la desintegración del Partido Socialista. Un partido convertido en una trinchera. Una trinchera para defender a Pedro Sánchez. Un partido plegado para mantener a cualquier precio a un líder que gobierna de prestado, gracias a los pactos más inverosímiles, más opacos y dañinos para los españoles que se han conocido en nuestra democracia y que viene hoy aquí a tratar de descalificar el acuerdo de gobierno de Castilla y León", dice García.

Para el PP, el Partido Socialista ha perdido toda credibilidad, centrándose en "el insulto, la mentira y el bulo únicamente para tapar sus vergüenzas. Para tapar una trama de corrupción en el seno de su partido. Con causas judiciales en el entorno del presidente. Para tapar la descomposición moral de un partido que un día tuvo historia y hoy solo tiene escándalos. Mientras un Gobierno de España marca un tiempo oscuro, Castilla y León vive un tiempo de certeza, de trabajo y de futuro. Y esa diferencia tiene un nombre: Alfonso Fernández Mañueco", sentencia la popular.

Violencia de género

"¿Pero quién le asesora a usted para creer que va a colocar en un brete al Partido Popular ante la lucha contra la violencia de género?", pregunta García. "¿Al Partido Popular? ¿Ustedes? Ustedes, que nos han hecho avergonzarnos a tantas mujeres ante los escándalos de prostitución desde los ERE de Andalucía hasta el más alto nivel de su partido. O los escándalos de presuntos acosos sexuales de los últimos tiempos del Partido Socialista", cuestiona la zamorana. "Y ¿qué clase de lecciones viene a dar un partido que defendió la ley del solo sí es sí, que benefició a cientos de agresores sexuales y liberó antes de tiempo a tantos agresores y violadores? ¿Nos va a dar lecciones la ministra y presidenta del Partido Socialista en Castilla y León, la señora Ana Redondo, que ha sido incapaz de defender a las mujeres víctimas de violencia machista con sus pulseras defectuosas?", reclama la popular.

"Vergüenza e hipocresía en este asunto", dice García. "Yo les pido que estén alerta y que no callen ante las necedades de su portavoz. El señor Martínez se ha referido al señor Mañueco y al señor Pollán como machos alfa del corral", asegura. "¿Considera el señor Martínez que yo soy una gallina? ¿Que las mujeres del PP son animales de corral? ¿Y las del PSOE? ¿Es usted su macho alfa?", pregunta. "Callar ante esto no es precisamente feminismo y no deberían ustedes permitir a su portavoz que se le vean tanto las costuras, porque además demuestra que también aquí están todos ustedes alineados con esa hipocresía que está causando mucho daño a las mujeres", sentencia.