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DIRECTO: Mañueco, en su tercer debate de investidura en las Cortes de Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afronta hoy el que es su tercer debate de investidura, para la que al igual que en las dos anteriores necesitará de los apoyos de otro grupo, en este caso será el de Vox, lo que en principio le deparará la votación más holgada de las tres.
El debate continuará a partir de las 16 horas con la intervención de los portavoces de cada grupo parlamentario.
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Esto incluye las ayudas al alquier, las ayudas de alquier seguro a propietarios, los avales para facilitar a los jóvenes la compra de vivienda e impulsar las ayudas a la rehabilitación. También anuncia construcción de vivienda pública.
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