DIRECTO: Mañueco, en su tercer debate de investidura en las Cortes de Castilla y León

Mañueco anuncia un incremento del 80% en el presupuesto de las ayudas a la vivienda.

Esto incluye las ayudas al alquier, las ayudas de alquier seguro a propietarios, los avales para facilitar a los jóvenes la compra de vivienda e impulsar las ayudas a la rehabilitación. También anuncia construcción de vivienda pública.