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DIRECTO: Mañueco, en su tercer debate de investidura en las Cortes de Castilla y León

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El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, afronta hoy el que es su tercer debate de investidura, para la que al igual que en las dos anteriores necesitará de los apoyos de otro grupo, en este caso será el de Vox, lo que en principio le deparará la votación más holgada de las tres.

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