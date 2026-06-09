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Carlos Martínez: “Una cosa es pactar para gobernar, y otra es asumir el marco ideológico de Vox”

El portavoz del PSOE en las Cortes ha incidido en que Castilla y León tiene “problemas importantes” como la despoblación o el envejecimiento “como para perder el tiempo en guerras culturales importadas”

Carlos Martínez en el debate de investidura de Mañueco

Carlos Martínez en el debate de investidura de Mañueco / José Luis Fernández

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Verónica de Castro

Verónica de Castro

Valladolid

“Una cosa es pactar para gobernar, y otra es asumir el marco ideológico de quienes pretenden convertir el miedo y la exclusión en herramientas políticas”. Así de contundente se ha mostrado el secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes, Carlos Martínez, sobre el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox y que llevará al popular Alfonso Fernández Mañueco a ser de nuevo presidente de la comunidad.

Durante su intervención en el debate de investidura, Martínez ha remarcado que la comunidad “tiene problemas importantes”, entre ellos la despoblación y el envejecimiento, “como para perder el tiempo en guerras culturales importadas”. “No es una Legislatura más, estamos ante el fin de un ciclo político que asume problemas que nunca debieron ser aceptados como tales”, ha remarcado Martínez.

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