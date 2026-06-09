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Alicia Gallego, procuradora del Grupo Parlamentario Mixto en las Cortes: "Lo que nos están dando a entender es que van a ser muy continuistas"

UPL se sorprende de que el Partido Popular incluya en el pacto medidas populistas que antes criticaba de Vox, tildando de "desleal" su anterior postura

La portavoz de UPL, Alicia Gallego.

La portavoz de UPL, Alicia Gallego. / José Luis Fernández

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Alejandra Bonel García

Valladolid

“¿La prioridad nacional es el gran problema de Castilla y León como para justificar este pacto de gobierno con la extrema derecha?” Pregunta Alicia Gallego, procuradora del Grupo Parlamentario Mixto durante su intervención.

Gallego habla de una “cuestión gris, de miedo y poco ilusionante” en cuanto al pacto entre el Partido Popular y Vox: “Las medidas son inconcretas, difusas y polémicas, pero desde luego, nos han sacado de dudas, porque lo que nos están dando a entender es que van a ser muy continuistas”, asegura. “Se ha limitado a decir que reforzarán, que mejorarán, que impulsarán medidas que son muy difíciles de cuantificar por el ciudadano, pero también por la oposición”, añade.

“Esto parece más bien un papel mojado. No sé si un burruño, pero sí un papel mojado”, dice haciendo referencia a la metáfora que minutos antes ha utilizado Carlos Martínez, portavoz del PSOE en las Cortes. “Me sorprende ver como aquellas ocurrencias, entiéndame, que usted fue lanzando en plena campaña ahora las ha metido en este pacto”, confiesa. “Un pacto que muchas veces no sé si es fruto del desconocimiento o fruto simplemente de buscar una seria de medidas populistas, porque con estos antecedentes, y viendo cómo actúan sus partidos, fieles sucursales de Madrid, fieles seguidores y cumplidores de sus líderes nacionales”, sentencia Gallego.

Cuatro años después del resultado electoral del 2022, el Partido Popular se encuentra en el mismo punto de partida, “con nueve votos que le separan de la mayoría absoluta”. Una cifra que obliga al Partido Popular a “cogobernar con quienes no creen en las comunidades autónomas”. Un pacto que para Gallego es una sorpresa, ¿cómo puede para esto para alguien que “habla constantemente de su comunidad de éxito?”

“Desleales” fue una de las palabras que, según Laura Gallego, Alfonso Fernández Mañueco llegó a utilizar en el pasado para hablar de Vox, o incluso, “que esta comunidad funcionaba mejor sin ellos” y que ahora, se convierten en la mano derecha de los populares.

Aunque de una forma muy breve, Zamora apareció dentro de los 18 minutos de intervención de UPL, una mención que se quedó casi en una anécdota: “Hay una serie de provincias que influenciadas por el desarrollo económico que supone la industrialización, las mejoras tecnológicas, el desarrollo de las infraestructuras, hace que, por ejemplo, Valladolid tenga tres habitantes más desde que se inicia el marco territorial diario mientras Zamora, por ejemplo, lleva perdiendo, durante 18 años, población de forma constante”, recuerda.

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